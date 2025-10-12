Milliler, Salı günü Gürcistan'ı ağırlayacak.

Orkun'un 8'deki şutu direkten dışarı gitti.

Arda Güler 1 gol, 2 asistle katkı sağladı.

Karşılaşmaya iyi başladık ve 11. dakikada Arda Güler'le golü de bulduk. Fakat 2 dakika sonra kalemizde gördüğümüz şanssız gol sonrası düşüşe geçtik. Kalabalık savunma yapan Bulgaristan, geçiş hücumlarıyla gol aradı. Zeminin kaygan olmasından kaynaklı hücumda sorun yaşayan Ay-Yıldızlılar, ilk yarıyı eşitlikle kapattı. İkinci devre devre yine istekli başladık. 49'da Popov kendi kalesine yolladı. Kenan Yıldız, 51 ve 56'da attığı gollerle maçı kopardı. 65'te gelen Zeki Çelik'in golü artık maçı bitirmişti aslında. Milliler, İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık yenilgiden dolayı averajı düzeltmek için baskısını sürdürdü. Sonradan oyuna giren Can Uzun'un attığı gol ofsayta takıldı. 90+4'te bu kez Oğuz Aydın asistledi, İrfan Can Kahveci skoru belirledi. Türkiye, deplasmanda ihtişamlı bir zafer aldı.