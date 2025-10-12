İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

6 gollü zafer! Millilerden tarihi zafer

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Takımımız deplasmanda Bulgaristan ile karşılaştı. Milliler maçı 6-1'lik skorla kazandı. Golleri Arda Güler, Kenan Yıldız (2), Zeki Çelik, Popov (k.k) ve İrfan Can Kahveci attı. İşte detaylar...

AKŞAM12 Ekim 2025 Pazar 09:05 - Güncelleme:
6 gollü zafer! Millilerden tarihi zafer
Milliler, Salı günü Gürcistan'ı ağırlayacak.

Orkun'un 8'deki şutu direkten dışarı gitti.

Arda Güler 1 gol, 2 asistle katkı sağladı.

Karşılaşmaya iyi başladık ve 11. dakikada Arda Güler'le golü de bulduk. Fakat 2 dakika sonra kalemizde gördüğümüz şanssız gol sonrası düşüşe geçtik. Kalabalık savunma yapan Bulgaristan, geçiş hücumlarıyla gol aradı. Zeminin kaygan olmasından kaynaklı hücumda sorun yaşayan Ay-Yıldızlılar, ilk yarıyı eşitlikle kapattı. İkinci devre devre yine istekli başladık. 49'da Popov kendi kalesine yolladı. Kenan Yıldız, 51 ve 56'da attığı gollerle maçı kopardı. 65'te gelen Zeki Çelik'in golü artık maçı bitirmişti aslında. Milliler, İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık yenilgiden dolayı averajı düzeltmek için baskısını sürdürdü. Sonradan oyuna giren Can Uzun'un attığı gol ofsayta takıldı. 90+4'te bu kez Oğuz Aydın asistledi, İrfan Can Kahveci skoru belirledi. Türkiye, deplasmanda ihtişamlı bir zafer aldı.

