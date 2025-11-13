İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2728
  • EURO
    49,2015
  • ALTIN
    5699.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, günü 7 altın madalyayla kapattı
Spor

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, günü 7 altın madalyayla kapattı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, 7 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Haber Merkezi13 Kasım 2025 Perşembe 01:37 - Güncelleme:
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, günü 7 altın madalyayla kapattı
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 7 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya sahibi oldu.

Oyunların 9'uncu gününde milli sporcular karate, masa tenisi, muaythai ve yüzme branşlarında mücadele etti.

Gün sonunda Türkiye, yüzme branşında 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazanırken, karate branşında ise 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin oyunlarda ülkeler bazında madalya sıralamasında birinciliği devam ediyor. Türkiye oyunlarda 51 altın, 24 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 91 madalya ile birinci sırada yer alıyor.

Türkiye'yi ikinci sırada takip eden Özbekistan'ın ise 15 altın, 17 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 46 madalyası bulunuyor. Mısır ise 10 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 27 madalya ile üçüncü sırada yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.