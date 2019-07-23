31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6886
  • 6,3636
  • 259.23
  • 102.563
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

6 numara için kolları sıvayan Galatasaray 4 isme kilitlendi

6 numara arayışlarına koyulan Galatasaray'da Wanyama, Schneiderlin, Cuellar ve Josef de Souza isimleri ön plana çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fernando gittikten sonra iyi bir 6 numara için kolları sıvayan Galatasaray’da o mevki için tam 4 tane aday var. En doğru oyuncuyu transfer edip hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde sıkıntı yaşamak istemeyen Fatih Terim, yönetime 4 isim sunarken listedeki oyunculardan Josef de Souza’nın diğerlerine göre daha sıcak olması dikkatlerden kaçmadı.
 
NDOMBELE GELDİ WANYAMA’YA GÜLE GÜLE
 
Hem topu iyi kullanabilecek, hem mücadele gücü yüksek hem de dinamik bir ‘6’ numara arayan Galatasaray’ın listesinde yer alan bir numaralı isim Victor Wanyama. 60 milyon euro’ya alınan Ndombele transferinden sonra Wanyama’yı kadrosunda düşünmeyen Pochettino oyuncunun takım bulmasına izin verirken, 27 yaşındaki Kenyalı orta sahanın Southampton, Aston Villa ve Leicester City’le de görüşmesi Galatasaray’ı bir hayli zorluyor.
 
EVERTON MATUİDİ’Yİ ALIRSA…
 
Fatih Terim’in listesinde bulunan ikinci isim Morgan Schneiderlin. 2017’de 23 milyon Euro karşılığında M.United’dan Everton’a transfer olan, fakat özellikle geçtiğimiz sezon Marco Silva tarafından pek düşünülmeyen 29 yaşındaki Fransız futbolcu oynadığı 16 maçta gol ya da asist yapamazken, 15 kez milli olan oyuncunun Galatasaray’a sıcak baktığı belirtildi.
 
CUELLAR TAŞ GİBİ
 
Sarı kırmızılıların Wanyama ve Schneiderlin’de sonraki tercihi ise Gustavo Cuellar. Flamengo’da oynayan Kolombiyalı futbolcu kulübüyle olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmazken, 26 yaşındaki oyuncunun son 2 yılda 50 maçın altına düşmemesi Fatih Terim’i bu transferde bir hayli iştahlandırıyor.
 
JOSEF DE SOUZA CEPTE
 
Geçen sene 12 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’den Al Ahli Jeddah’a transfer olan Josef de Souza, sarı kırmızılı formaya imza atmaya hazırken, yönetimin Wanyama, Schneiderlin ve Cuellar gibi tecrübeli yıldızlardan elinin boş dönmesi halinde Josef’le anlaşmaya varacağı ifade edildi.

Filistinliler İsrail´in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa´dan kovdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Önemli gelişme! Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı

Önemli gelişme! Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı

Düzce'den bir acı haber daha!

Düzce'den bir acı haber daha!

Kanser tedavisinde müthiş keşif!

Kanser tedavisinde müthiş keşif!

Deniz Türüç'ün transferinde son nokta yarın koyuluyor

Deniz Türüç'ün transferinde son nokta yarın koyuluyor

PKK'dan IKBY'ye tehdit: 'Burada rahat yaşayalım' demesin

PKK'dan IKBY'ye tehdit: 'Burada rahat yaşayalım' demesin

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama

Dehşet anları böyle görüntülendi! Yolcusuna bıçakla saldırdı

Dehşet anları böyle görüntülendi! Yolcusuna bıçakla saldırdı

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti... Karton kutuda taşıdılar!

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti... Karton kutuda taşıdılar!
 

POPÜLER HABERLER

Mühendislik öğrencisi geliştirdi: Artık ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün...

Mühendislik öğrencisi geliştirdi: Artık ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün...

Van Gölü'nde bulundu... Ruslara ait, tam 41 metre!

Van Gölü'nde bulundu... Ruslara ait, tam 41 metre!

Bu besinler bağımlılık yapıyor! İşte o liste

Bu besinler bağımlılık yapıyor! İşte o liste

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA