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6 numaraya üç aday

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, hazırlık maçlarının ardından ön liberoya acil takviye istedi. Yönetim Wanyama, Schneiderlin ve Josef için devreye girdi.

  • Star Spor
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CİM-BOM’DA transferde ön libero (6 numara) mevkisi için kollar sıvandı. Teknik Direktör Fatih Terim, 3-2 kaybedilen Leipzig ve 4-1 kaybedilen Augsburg maçlarında takımda gördüğü en önemli eksiğin ön liberoda olması üzerine yönetime başvurarak, “Acil transfer” çağrısı yaptı. Bunun üzerine yönetim daha önce görüşme yaptığı oyuncular için yeniden harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar’ın ön libero aday listesinin en başında yer alan ismin Viktor Wanyama olduğu öğrenildi.Tottenham forması giyen 28 yaşındaki Kenyalı oyuncunun kulübü ile mutabakata varıldığı ancak kendisi ile henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Aslan, Wanyama’yı ikna edebilirse bir an önce transferi bitirip, oyuncuyu kadroya dahil etmeye çalışıyor. Bu transferde hedefe ulaşılamazsa, rota Everton’da oynayan Morgan Schneiderlin ile Al Ahli forması giyen Josef de Souza’ya dönecek.

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