6 puanlık dev düello

Kadıköy'de bu akşam zorlu bir mücadele var.. Beşiktaş derbisinde 3-0 geriye düşen ancak müthiş bir geri dönüşle skoru 3-3’e taşıyan Fenerbahçe, bu akşam evinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Ligin ilk yarısıda 3-0 mağlup olduğu rakabinden rövanşı almak isteyen 25 puanlı 14.sıradaki Kanarya, 12.sırada bulunan 28 puanlı Rize’yi yakalamak istiyor. 19.00’daki maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.