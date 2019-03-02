6 puanlık dev düello
Küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlayan 25 puanlı Sarı-Lacivertliler, 28 puanda bulunan Karadeniz ekibini yenip rahat nefes almak istiyor. Zorlu maç saat 19.00’da.
- StarSpor
Kadıköy'de bu akşam zorlu bir mücadele var.. Beşiktaş derbisinde 3-0 geriye düşen ancak müthiş bir geri dönüşle skoru 3-3’e taşıyan Fenerbahçe, bu akşam evinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Ligin ilk yarısıda 3-0 mağlup olduğu rakabinden rövanşı almak isteyen 25 puanlı 14.sıradaki Kanarya, 12.sırada bulunan 28 puanlı Rize’yi yakalamak istiyor. 19.00’daki maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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