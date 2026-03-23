Spor

6 Samsunsporlu milli takımlarına davet edildi

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'da forma giyen Logi Tomasson, Cherif Ndiaye, Lubo Satka, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate ve Efe Yiğit Üstün milli takımlarına çağrıldı.

IHA23 Mart 2026 Pazartesi 17:21
6 Samsunsporlu milli takımlarına davet edildi
Samsunspor'da 6 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Milli maç arası nedeniyle 25 Mart'a kadar izinli olan Samsunspor'da Logi Tomasson, Cherif Ndiaye, Lubo Satka, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate ve Efe Yiğit Üstün milli takımlarına çağrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki kıta ve 6 ülkede kulübümüzü gururla temsil edecek tüm futbolcularımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Milli davet alan oyunculardan Efe Yiğit Üstün Türkiye U18 Milli Takımı'nda, Marius Mouandilmadji Çad Milli Takımı'nda, Cherif Ndiaye Senegal Milli Takımı'nda, Lubo Satka Slovakya Milli Takımı'nda, Logi Tomasson İzlanda Milli Takımı'nda ve Ali Diabate ise Fildişi Sahili U-23 Milli Takımı'nda forma giyecek.

