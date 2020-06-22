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Spor

6 saniye ihlalinin rekoru Loris Karius'ta çıktı

Yayıncı kuruluş beIN Sports, yakın dönemde 6 saniye kuralını bir seferde en çok ihlal eden oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılan, Loris Karius olduğunu paylaştı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 19:31 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 19:32
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Galatasaray'ın olaylı bir maç sonunda yediği penaltı golüyle Gaziantep karşılaşmasından 3-3'lük skorla ayrılmasının yankıları sürüyor. Penaltı öncesinde hakem Alper Ulusoy'un verdiği "6 saniye ihlali" kararı sonrasında, daha önce diğer kalecilerin bu kurala uyup uymadığı merak konusu oldu.

Okan Kocuk'un 18.48 saniye topu elinde tuttuğunu tespit eden yayıncı kuruluş beIN Sports, yakın dönemde rekorun Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius'ta olduğunu söyledi.

Alman oyuncunun, Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta topu 19.92 saniye elinde tuttuğu görüntüler paylaşıldı.

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