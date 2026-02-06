6 Şubat depreminin yıl dönümünde spor camiasından anma mesajları

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçti. Spor camiası da bu büyük felaketin yıl dönümünde kayıtsız kalmadı.

Başta Süper Lig'in devleri olmak üzere kulüplerimiz, birer birer paylaşım yaparak başsağlığı ve rahmet diledi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Beşiktaş Kulübünün paylaşımında, "Unutmadık. Unutmayacağız. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu tarifsiz acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor; yakınlarına ve tüm ülkemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız."

Galatasaray Kulübünün anma mesajında, "Yüreklerimizin yandığı gecenin üzerinden tam üç yıl geçti... 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Galatasaray camiası olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün yayımladığı paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023'te meydana gelen ve ülkemizi derin bir yasa sürükleyen depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Birçok spor kulübü de depremlerde hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayımladı.

TFF VE DİĞER FEDERASYONLAR DA UNUTMADI

Spor federasyonları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin 3. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada "Unutmadık. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha anıyor, kendilerine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu ise "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet diliyoruz. Aynı depremde yitirdiğimiz A Milli Erkek Hentbol Takımımızın unutulmaz kaptanı Cemal Kütahya'yı, kıymetli eşi Pelin'i ve biricik evlatları Çınar'ı, değerli hentbol emektarımız Metin Muhacir ile eşi Nuran Muhacir'i sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Atletizm, boks, cimnastik, güreş, halter, tekvando, tenis, yüzme branşlarının aralarında bulunduğu Türkiye'deki tüm spor federasyonları, 6 Şubat ile ilgili anma mesajları paylaştı.

HAYATINI KAYBEDEN TAKIM ARKADAŞLARININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİLER

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü teknik heyeti ve sporcuları, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettikleri futbolcu arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyet ve sporcuların mezarlık ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, teknik heyetimiz, futbolcularımızla birlikte 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin 3. yıl dönümünde yaşadığımız büyük acıyı bir kez daha yad etmek amacıyla deprem şehitliğini ziyaret etmiştir. Bu anlamlı günde başta tüm deprem şehitlerimiz olmak üzere hayatını kaybeden sporcularımızı da rahmet ve minnetle anıyor, geride kalan ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, 6 Şubat 2023 depremlerinde 5'i futbolcu, 9'u güreşçi olmak üzere 14 sporcusunu kaybetmişti.