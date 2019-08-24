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6 yıl sonra ilklere imza atan adam

Caleb Ekuban, 2013’te Apollon maçında hat-trick yapan Olcan Adın’dan sonra Avrupa’da 3 gol atan ilk isim oldu.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK’yı 3-1’le devirip gruplara göz kırparken, galibiyetin mimarı Ekuban’dı. Ganalı oyuncu rakip filelere 3 gol bıraktı. Böylece Ekuban 2013’te Trabzonspor’un Apollon’u 4-2 yenerken hat-trick yapan Olcan Adın’dan sonra Avrupa’da bir maçta 3 gol kaydeden ilk isim oldu. 25 yaşındaki santrfor Trabzonspor tarihine geçti. Ekuban’ın hat-trick yapması sosyal medyada büyük övgüyle karşılandı.

Bordo-Mavili taraftarlar şu mesajları attılar:

● “Ekuban bayağı hırs yapmış baba”,

● Sturridge bu gidişle yedek kalacak, aynen devam Ekuban”,

● “Demek ki Sturridge, Ekuban’ın yedeği olacak”,

●“Ekuban defansın arasına aynı balık ağının arasından kaçan hamsi gibi kaçtı”,

● “Ekuban, koşusu, pasları ve golleriyle harika.”

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