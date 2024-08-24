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Spor

6 yıllık macera sona erdi! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi Brighton oldu

2018'den beri Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibi Brighton ile anlaştı. Sarı lacivertli ekibin bu transferden 35 milyon euroyu kasasına koyması bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
6 yıllık macera sona erdi! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi Brighton oldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor... Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için sarı lacivertli kulüp ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki oyuncu ile daha önce el sıkışan İngiliz ekibi, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Ferdi Kadıoğlu dün İngiltere'ye gitti. Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

5 YILLIK İMZAYI ATACAK

Kadıoğlu, Brighton ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Sözleşmede 1 yıl da opsiyon olacak. Fenerbahçe'nin bu transferden 35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor. Anlaşmada bazı bonus maddelerinin de bulunması muhtemel. Ferdi transferi için adı geçen bir diğer İngiliz ekibi M.United ise bonservisin yüksek olması nedeniyle transferden vazgeçti. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun FB ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.

2018'den bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi, sarı lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı

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