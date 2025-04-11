60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor: Pedallar Türkiye'nin güzellikleri için dönüyor

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'da 27 Nisan Pazar günü başlayacak. Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Kuşadası, Selçuk, Çeşme güzergâhında devam edecek, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

8 GÜN 8 ETAP

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8 gün 8 etap boyunca Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve saklı hazineleri de dünyaya tanıtılacak. Turda, çay, Türk kahvesi, simit, yöresel lezzetler, sevimli liman kedileri, nazar boncuğu gibi kültürel değerler de televizyon ekranlarına yansıtılacak.

BİSİKLETLER KALEİÇİ SOKAKLARINDAN GEÇECEK

Turun 1. etabı olan 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabında tarihi Kaleiçi sokakları, Hadrian Kapısı, Hıdırlık Kulesi ve Yivli Minare, Silyon Antik kenti ve Belek'in güzellikleri ekranlardan izleyici ile buluşturulacak.

DALYAN DELTASI GÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK

Kemer-Kalkan etabında ise Patara Plajı, Yanartaş, Myra Antik Kenti, dalış noktaları ve dünyaca ünlü plajlar ekrana yansırken Fethiye-Marmaris etabında da Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, nesli koruma altındaki caretta carettalar ve Dalyan deltası izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

ZEYTİN AĞAÇLARI EKRANLARA GELECEK

Turun 4. etabı Marmaris-Akyaka etabında da denize açılan orman yolları, yelken rotaları, uçurtma sörfü gibi görüntüler arka fonda bisikletçilere eşlik edecek. Marmaris-Aydın etabında ise Afrodisias Antik Kenti ve Ege'nin sembolü zeytin ağaçlarının güzellikleri ekranlardan verilecek.

MERYEM ANA EVİ ZİYARETİ

Turun 6. etabı Kuşadası-Selçuk'ta Kuşadası, Güvercinada, Efes, Artemis Tapınağı, inanç turizminin önemli noktası Meryem Ana Evi, Selçuk-Çeşme etabında da Şirince Köyü, Seferihisar, Çeşme kıyıları ekranlara yansıtılacak.

BU YIL SON ETAP İZMİR-ÇEŞME

Turun son etabı olan Çeşme-İzmir etabında da İzmir'in simgesi Saat Kulesi, yöresel lezzetleri, antik kentler, üzüm bağları ekranlardan tanıtılacak.

EUROSPORT VE TRT SPOR CANLI YAYINLAYACAK

Ülkenin önemli turizm destinasyonlarından Antalya, Aydın ve İzmir'de gerçekleşecek tur, uluslararası spor kanalı Eurosport ve TRT Spor aracılığıyla canlı yayınlanacak.

DÜNYADA ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON HALİNE GELDİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülkenin tanıtımı açısında da önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Turun 1963 yılında Marmara Turu olarak başladığını, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığını anlatan Müftüoğlu, "60 yıl çok kıymetli bir zaman dilimi, bu tur artık dünyada önemli bir organizasyon haline geldi" dedi.

23 TAKIM KATILACAK

Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katıldığına dikkati çekerek, bu yıl tura toplam 23 takımla tura start verileceğini, Türkiye'yi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto takımlarının temsil edeceğini ifade etti.

TANITIMA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Müftüoğlu, turun Türkiye'de bisiklet kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynadığını, bisiklet satışları ve yarış organizasyonlarındaki artışın bu etkinliğin etkisini gösterdiğini dile getirerek, "Bisiklet artık ülkemizde farklı bir kültür haline geldi. Bugün her hafta bir bisiklet yarışının düzenlendiği noktasındayız. Bu gelişimin arkasında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun televizyon kanallarında yayınlanmasının önemli bir katkısı var. Bu hem kültürümüzü geliştiriyor hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor." diye konuştu.

SEZON BAŞLAMADAN ÖNCE YAPIYORUZ

Turun turizm sezonu başlamadan önce organize edilmesinin de önemli bir strateji olduğunu ifade eden Müftüoğlu, "Turizm sezonu açılmadan bu organizasyonu yapıyoruz ki turizmimiz daha ileriye gitsin, tanınırlığımız artsın. Ülkemizin turizmden aldığı payın yükselmesini hedefliyoruz. Turistlerin sezon başı tercih edecekleri destinasyonlarla ilgili bu tanıtım çok önemli." ifadelerini kullandı.

SON DURAK İZMİR

Turun İzmir'de sona ereceğine değinen Müftüoğlu, şöyle devam etti: İzmir bizim için çok önemli, özellikle Kurtuluş Savaşı'ndaki yeriyle ayrı bir anlam taşıyor. Daha önceki yıllarda İstanbul'da ya da Antalya'da sona eren tur bu yıl İzmir'de tamamlanacak. İzmir Valiliğimiz başkanlığında, belediye başkanları ve il müdürleriyle koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. İzmir'de 3 etap düzenlenecek. En önemli yokuş etaplarımızın biri burada olacak, hem Şirince'ye hem Meryem Ana'ya çıkacağız. Çeşme'ye gideceğiz ve Karşıyaka'da bitireceğiz.

59'U FRANK VANDEN BROEK BİRİNCİ BİTİRDİ

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 25 takımdan 175 sporcunun katılımıyla Antalya'dan başlayıp İstanbul'da tamamlanmış, Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek turun galibi olmuştu.