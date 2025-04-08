60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu efsane rotası ile büyüleyecek

Türkiye'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle bezeli yollarında nefes kesen bir yolculuk başlıyor. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 8 gün 8 etap boyunca sadece sporun değil, aynı zamanda Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinin ve saklı hazinelerinin de dünyaya tanıtılacağı dev bir organizasyona dönüşüyor. Spor tutkunları, ekran başında ya da yol kenarında bu heyecana ortak olurken, dünya Türkiye'ye bir kez daha hayran kalacak.

Dünyaca ünlü takımlar ve pedallar Türkiye'nin cennet yollarında portakal, limon mandalina bahçelerinden, ıhlamur, kekik kokulu yollardan, çam, zeytin ya da sakız ağaçları içinden nefis manzaralar içinden eşsiz bir mücadele yaşayacak. Çay keyfi, Türk kahvesi, simit, yerel lezzetlerimiz, sevimli liman kedileri, nazar boncuğu gibi kültürel değerlerimiz dünya ekranlarına, dünyaca ünlü fotoğrafçıların objektiflerine taşınacak. Yol boyunca caretta carettalar, mavi yolculuğa yelken açanlar, sörf ve kite board plajları dünyaca ünlü pedallara eşlik edecek. 60.yıl rotası ile TUR 2025, ülkemizin cennet yollarında bisikletin gözde sporcularını ekranlara taşıma geleneğine devam edecek.

Sportif değeri olduğu kadar Türkiye markasının turizm değerine de katkı veren 5 kıtada 13 dilde 190 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60.Yıl parkurunun geçtiği etaplarda öne çıkan değerlerimiz şunlar olacak:

1. Etap: Antalya - Antalya (132 km)

Tur, Akdeniz'in incisi Antalya'da başlayacak. Tarihi Kaleiçi sokakları, görkemli Hadrian Kapısı, Hıdırlık Kulesi ve zarif Yivli Minare, Anadolu'nun saklı hazinelerinden Sllyon ve Belek ile tur boyunca kadrajlara yansıyacak.

2. Etap: Kemer - Kalkan (167.4 km)

Bu etapta pedal sesleri antik çağlara uzanacak. Patara Plajı, alevleriyle efsanelere konu olan Yanartaş, Likya'nın gözdesi Myra, masmavi denizi ve dalış noktaları ile Finike, Demre, Kaş ve Kaputaj plajı da dünya ekranlarında olacak.

3. Etap: Fethiye - Marmaris (175.9 km)

Doğanın kalbinde bir rota: Kelebekler Vadisi, eşsiz Ölüdeniz, nesli koruma altındaki Caretta Caretta kaplumbağaları ve Dalyan deltası izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Rota üzerindeki Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Dalaman, Köyceğiz, Gökova, Marmaris boyunca pedal sesleri yeşil ve mavinin eşlik edeceği bir senfoniye dönüşecek.

4. Etap: Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)

Bisiklet rotaları ile spor turizminin kalbi olan Marmaris, denize açılan orman yolları, yelken rotaları, Akyaka'da uçurtma sörfü ile arkafonda adeta kartpostal gibi görüntüler ile bisikletçilere eşlik edecek. Kraliçe etabı ile Marmaris – Akyaka (Kıran) etabı çok ses getirecek.

TUR'da 3 etaba ev sahipliği yapacak olan Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla, tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle nakış gibi işlenmiş yüzlerce koyuyla dünyaca ünlü pedalları güneşi ile aydınlatacak. Mavi ile yeşilin iç içe geçtiği bu rota, 8.000 yıl öncesine dayanan antik şehirleri ile hem bisikletçileri hem ekran başında izleyicileri büyüleyecek.

5. Etap: Marmaris - Aydın (151 km)

Tarih ve doğanın iç içe olduğu bu etapta UNESCO Dünya Mirası Adayı Afrodisias Antik Kenti ve Ege'nin sembolü zeytin ağaçları yarışmaya eşlik edecek.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda etap finaline bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacak. Ege Bölgesi'nin keşfedilmeyi bekleyen incisi olarak konumlanan Aydın, Büyük Menderes Havzası'ndaki verimli toprakları ve ılıman iklimiyle, doğal güzellikleri ve tarihi zenginliğini TUR 2025 ile gözler önüne serecek.

6. Etap: Kuşadası - Selçuk (Meryem Ana) (161.4 km)

Pek çok kez TUR rotasında yer alan Kuşadası, Güvercinada, antik dünyanın yıldızı Efes, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, inanç turizminin önemli noktası Meryem Ana Evi ve dalış tutkunları için eşsiz koyları ile bir kez daha bisikletçileri ağırlayacak.

7. Etap: Selçuk - Çeşme (144.2 km)

Yüzyıllık geçmişini günümüze taşıyan Şirince Köyü, dünyaca ünlü bisikletçileri zamanda yolculuğa çıkaracak. Ege denizinin doğanın, tarihin ve denizin buluştuğu sahil beldesi yavaş şehir Seferihisar, kekik kokulu yolları ile bisikletçilere nefes aldıracak. Çeşme kıyılarında ise sörfün vazgeçilmezi rüzgârın etkisiyle adrenalin dolu bir parkurda, sakız ağaçları bisikletçilere selam verecek.

8. Etap: Çeşme - İzmir (105.7 km)

60.yılın tarihi finalinde bisikletçiler Ege'nin incisi İzmir'e ulaşacak. Delikli Koy'un berrak suları, İzmir'in simgesi Saat Kulesi ve enfes deniz ürünleri ve zengin mutfağıyla TUR'u karşılayacak İzmir, 600 kilometrelik sahil şeridine, UNESCO Dünya Mirası olan antik kentlere, üzüm bağlarına ve bereketli bahçelere sahip. 500 km'lik bisiklet yolu ile Eurovélo 8 Akdeniz Rotası'nın da üyesi olan İzmir aynı zamanda mitolojik alanların çevresinde 28 bisiklet yolu da sunuyor. İzmir'in inci gibi bisiklet yollarında dünyaca ünlü bisikletçiler yeni bir tarih yazacak.

Dünya Bu Güzellikleri İzleyecek

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sadece sporcuların performansıyla değil, Türkiye'nin tarihi, doğası, gastronomisi ve kültürel mirasıyla da hafızalara kazınacak. Uluslararası yayınlarla milyonlarca kişi Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini keşfedecek.

Türkiye bir kez daha, pedalların diliyle dünyaya anlatılacak...