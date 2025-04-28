60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı! Antalya'da basın toplantısı gerçekleştirildi

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okan Kaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin, Muğla Vali Yardımcısı Serdar Cevheroğlu, TRT Spor Koordinatörü Emre Botan Kümbet, Antalya Protokolü, Tour of Türkiye Yarış Direktörleri Mutlu Erçevik ve Vladimiros Petsas katıldı. Aynı zamanda basın toplantısında TUR'da yarışacak Türk takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Takımı'ndan sporcu Emir Uzun, Spor Toto Cycling Takımı'ndan sporcu Kaan Soylu Özkalbim ve Konya Büyükşehir Belediye Spor Takımı'ndan sporcu Ramazan Yılmaz TUR hakkında görüşleri alındı.

Toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, 60. yılında böylesine prestijli bir organizasyona Antalya'nın start noktası olarak ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise TUR'un sadece bir yarış değil, Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olduğunu vurguladı.

Bu yılki organizasyon; 3 kıtadan 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla 8 etapta 1.153 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Start, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan verilecek; etaplar sırasıyla Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Selçuk ve Çeşme'den geçerek 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen TUR, aynı zamanda Türkiye'nin spor turizmi alanındaki uluslararası marka olma özelliğini sürdürüyor. 60. yılına özel hazırlıklar, teknik ekipmanlar, güvenlik ve sağlık protokolleriyle yarış boyunca toplamda 1.000'in üzerinde görevli ve gönüllü sahada olacak.

60. yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece sporun değil, kültürel buluşmaların ve coşkunun da adresi olacak. Antalya'dan İzmir'e uzanan bu yolculuk, Türkiye'nin dört bir yanını sporun birleştirici gücüyle saracak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: "Bugün çok heyecanlıyım. Tur'un 50. Yılını yaptığımız dönemi hatırlıyorum. 50. yıl organizasyonunda birçok yenilik ve farklı bir heyecan vardı. 100 yılın ikinci yarısı için start alıyoruz sloganıyla başlayarak 60. Yıla geldik ve aynı heyecanı duyuyoruz. 2008'de TRT ile ilk kez ekranlara taşınan TUR, Türkiye'de bisiklet algısının değişmesine büyük etki yaptı. Türkiye'de bisiklet farklı bir boyuta geldi. 2008'de bisiklet satış adetleriyle bugün aradaki farkı görebiliyoruz. Gittikçe yükselen bir trend var. Ülkemizde sadece sportif bir organizasyon değil, ülkemizin tanıtımıyla ilgili de önemli bir TUR düzenliyoruz. Konya'daki velodromumuz ve madalyalarımız da başarılarımızın bir kanıtı. Dünya Kupası'na Konya'da ev sahipliği yaptık. Ülkemizin tanıtım anlamında da ciddi haber değeri oldu. Bisikletin gelişimiyle ilgili, tanıtımla ilgili çok önemli gelişmeler bunlar. Bir turun ötesidir bu yarış. Hem sportif hem de tanıtım anlamında çok önemli bir 60. yıl yarışı yapacağız. 60 yıldır medyanın desteği çok büyük, sizlerle birlikte bugünlere geldik. Bu tur umarız ki 60 değil, 100. senesinde de yapılacak. 60 yılda sadece pandemi hariç kesintisiz devam etti. Her turun ayrı bir hikayesi var. Türkiye olarak tüm kurumlarıyla büyük emek verdik. Bisiklet turizminde de bakanlığımızın önemli girişimleri var. Ülke olarak bu konuda tüm kurumlarımızla sinerji içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin: "Çok önemli ve değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Antalya, bisiklet turizminin amiral gemisi konumunda. Kültür ve Turizm Bakanımızın desteğiyle ciddi adımlar attık, Avrupa'nın büyük bisiklet takımları kışın burada kamp yapıyor. Otellerimiz bisiklet dostu sertifikalar alıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etaplarına Antalya'nın ev sahipliği yapmasından gurur duyuyoruz. TUR, önemli badireler atlatmış ama 1963'ten beri devam eden, pandemi hariç hiç ara vermeyen büyük bir organizasyon. Bu organizasyonun parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Nice 60 yıllar diliyorum. Bu organizasyon 100. yılı da daha ilerisini de görecektir. Akdeniz ve Ege kıyılarını canlı yayınlarla tanıtma fırsatını bulacağız. Akdeniz ve Ege kıyıları muhteşem manzaralara ev sahipliği yapacak. 200'e yakın ülkede canlı yayınlanacak ve bisiklet sayesinde bu güzellikler kitlelere ulaştıracağız. Turkuaz rengi Türkistan'dan gelen bir renktir. Evrensel bir Türk rengidir. Mayonun da turkuaz olması çok hoş, özel ve değerlidir. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Şu ana kadar yaptığımız organizasyonlar var ama hepsinden en önemlisi ve prestijlisi bu turdur" dedi.

TUR 2025 – Güncellenen Parkur

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu onur yılında Akdeniz'den Ege'ye uzanan görsel bir şölen niteliğindeki 8 etapla gerçekleştirilecek. Antalya'dan Kemer ve Kalkan'a, Fethiye'den Marmaris'e, Akyaka'dan Aydın ve Selçuk'a, Çeşme ve İzmir ardından finiş noktasına uzanacak. Her biri farklı zorluk derecelerine sahip etaplarda, bisikletçiler zamanla ve birbirleriyle yarışırken; yokuşlu tırmanışlar, sahil şeritleri ve şehir içi sprint finişleri ile izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak. Doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun eşlik edeceği parkur, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir bisiklet şöleni sunacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yıl Parkuru (1.153 km):

1. Etap – 27 Nisan Pazar: Antalya - Antalya (132 km)

2. Etap – 28 Nisan Pazartesi: Kemer - Kalkan (167,4 km)

3. Etap – 29 Nisan Salı: Fethiye - Marmaris (175,9 km)

4. Etap – 30 Nisan Çarşamba: Marmaris - Akyaka (Kıran) (115,4 km) – "Kraliçe Etap" olarak öne çıkıyor

5. Etap – 1 Mayıs Perşembe: Marmaris - Aydın (151 km) – Aydın ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak

6. Etap – 2 Mayıs Cuma: Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryem Ana) (156 km)

7. Etap – 3 Mayıs Cumartesi: Selçuk - Çeşme (144,2 km)

8. Etap – 4 Mayıs Pazar: Çeşme - İzmir (105,7 km)

Yarış boyunca her etap, farklı coğrafi ve sportif özellikleriyle sprinterlerden tırmanışçılara kadar geniş bir yelpazede bisikletçilerin ön plana çıkmasına olanak tanıyacak. Marmaris-Akyaka etabındaki "Kıran Tırmanışı", yarışın zirve noktalarından biri olacak.

İlk pedallar saat 10.20'de Antalya'da dönmeye başlayacak!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın dört bir yanından gelen bisikletçilerden oluşan efsanevi rotasıyla ve sekiz gün sürecek serüveniyle 27 Nisan Pazar günü Antalya Atatürk Parkı'ndan saat 10.20'de başlayacak ve 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. 1994-1995 yıllarında olduğu gibi 30 yıl sonra TUR, yeniden Antalya'dan başlayarak İzmir'de sona erecek.

TUR 2025, Eurosport ve TRT Spor ekranlarından her gün canlı yayınlarla 5 kıtada 190 ülkede milyonlarca izleyiciyle buluşacak. Yarış boyunca Türkiye'nin eşsiz doğası, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirası da pedal pedal dünyaya tanıtılacak.

DÜNYA EKRANLARINDA TOUR OF TÜRKİYE

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünya çapında güçlü bir medya ağıyla yayınlanacak. CNBC, Eurosport, TRT Spor, Flobikes, Claro Sport, SSC, Dubai Sports, SuperSport, Azam Media, Set India, SBS Australia ve daha birçok yayıncıyla birlikte TUR 2025; Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya, 5 kıtada milyonlarca haneye ulaşacak.

Pan Latin Amerika'dan Hindistan'a, Çin'den Orta Doğu'ya, toplamda 70'in üzerinde yayıncı organizasyonun heyecanını TV, internet ve mobil platformlar üzerinden aktaracak.

Ayrıca Eurovision News, AFPTV, SNTV, gibi uluslararası haber ajansları sayesinde etkinlik, haber bültenleriyle de dünya gündeminde yer alacak. FloBikes (ABD ve internet üzerinden global), Dünyaca ünlü CNBC kanalı ile TV, İnternet, Mobil yayınlarla dünya çapında yayın yapılacak.

Ayrıca çok sayıda dijital platformda bisiklet odaklı yayınlar CyclingNews, Velo News, Direct Vélo, Cyclisme Actu, SocalCycling, Top Bici, BikeWorldNews ile dünyanın gözü Türkiye'de olacak.

TUR 2025 - Katılım ve Organizasyon Bilgileri

3 World Teams, 13 Pro Teams ve 7 Continental Teams organizasyonda yer alacak.

Yarışta 7 farklı kıtadan takımlar pedal çevirecek.

8 etap boyunca 33 ilçe, 75 köy/mahalle/belde, 16 tarihi ve coğrafi değer ile 17 sprint, 17 tırmanış ve 8 Türkiye Güzellikleri Prim Kapısı geçilecek.

TUR 2025'te Yıldızlar Sahnede

Bu yıl TUR'a damga vuracak bisikletçiler arasında, geçen yılın şampiyonu Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), sprint ustaları Elia Viviani (Lotto) ve Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) gibi dünya yıldızları yer alacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Dünya Yayınları

Afrika ve Orta Doğu

Azam Media (12 Afrika ülkesi + 6 Körfez ülkesi) → TV + İnternet + Mobil

Startimes (27 Afrika ülkesi) → TV + İnternet + Mobil

SuperSport (53 Afrika ülkesi) → Canlı TV + İnternet + Mobil

Sports Connect (53 Afrika ülkesi) → TV + İnternet + Mobil

Dubai Sport Channel (24 MENA ülkesi) → TV + İnternet + Mobil

SSC (Saudi Sports Channel) (24 MENA ülkesi) → Canlı TV + İnternet + Mobil

Sporty TV (Nijerya ve Gana) → TV + İnternet + Mobil

Amerika

Flow Sports → TV + İnternet + Mobil

SportsMax → TV + İnternet + Mobil

Claro Sport (18 Latin Amerika ülkesi) → Canlı TV + İnternet + Mobil

Direct TV (18 Latin Amerika ülkesi) → TV + İnternet + Mobil

Tigo Sport (Bolivya) → TV + İnternet + Mobil

FloBikes (ABD, ayrıca internet üzerinden canlı) → İnternet + Mobil

Sportsnet (Kanada) → TV + İnternet + Mobil

WinSport (Kolombiya) → TV + İnternet + Mobil

TVC Deportes (Meksika) → TV + İnternet + Mobil

RCC (Paraguay) → TV + İnternet + Mobil

Meridiano (Venezuela) → TV + İnternet + Mobil

Asya & Okyanusya

Set India (Hindistan ve çevresi) → TV + İnternet + Mobil

SBS (Avustralya) → Günlük Özet Yayınlar - TV + İnternet + Mobil

Zhibo TV (Çin) → TV + İnternet + Mobil

FBC, Mai TV, IEG, Transvision, Solar Sports, Tap Sport → (Çin, Endonezya, Filipinler gibi farklı ülkelerde) → TV + İnternet + Mobil

Astro SuperSport (Malezya / Brunei) → TV + İnternet + Mobil

Starhub (Singapur) → TV + İnternet + Mobil

Varzish TV (Tacikistan) → TV + İnternet + Mobil

Dijital ve Haber Ajansları

Eurovision News, AFP TV, SNTV → Uluslararası haber ajansları (Dünya haber kanallarına servis)

FloBikes → (ABD ve internet üzerinden global)

CNBC → Dünya çapında yayın (TV + İnternet + Mobil)

Çok sayıda dijital platformda bisiklet odaklı yayınlar:

CyclingNews, Velo News, Direct Vélo, Cyclisme Actu, SocalCycling, Top Bici, BikeWorldNews ve daha fazlası!

TUR2025'in Lider Formaları

TUR 2025'te dört ayrı lider forma, sponsorlarıyla birlikte bisikletçilerin mücadelesine renk katacak. Turkuaz Forma (Genel Klasman Lideri), Ege ve Akdeniz'in turkuaz sahillerinden ilham alarak "Turkish Blue" olarak dünyada tanınan bu formayı, Spor Toto sponsorluğunda genel klasman lideri giyecek. Yeşil Forma (Sprint Primi Lideri) ise doğanın ve hızlı sprinterlerin rengini simgeliyor; Broster Bisiklet sponsorluğunda, 8 gün boyunca sprint noktalarında zirve yapan sporcuya verilecek. Kırmızı Forma (Dağların Kralı), cesaretin ve tutkunun simgesi olacak, Türk Hava Yolları sponsorluğunda, tırmanış etaplarında en fazla puan toplayan bisikletçiyi onurlandıracak. Son olarak, Beyaz Forma (Türkiye Güzellikleri Primi Lideri), Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini vurgulayan prim noktalarında lider olan sporcuya TGA sponsorluğunda verilecek.

27 Nisan – 4 Mayıs Eurosport ve TRT Spor Canlı Yayın Saatleri:

Tarih Etap Yayın Saati

27 Nisan Pazar 1. Etap (Antalya- Antalya) 11.30 – 13.30

28 Nisan Pazartesi 2. Etap (Kemer- Kalkan) 14.30 – 16.30

29 Nisan Salı 3. Etap (Fethiye- Marmaris) 14.30 – 16.30

30 Nisan Çarşamba 4. Etap (Marmaris- Akyaka/Kıran) 14.30 – 16.30

1 Mayıs Perşembe 5. Etap (Marmaris – Aydın) 12.30 – 14.30

2 Mayıs Cuma 6. Etap (Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryemana) 14.30 – 16.30

3 Mayıs Cumartesi 7. Etap (Selçuk – Çeşme) 12.30 – 14.30

4 Mayıs Pazar 8. Etap (Çeşme – İzmir) 11.30 – 13.30

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kurumsal Destekçileri ve Sponsorları Mücadeleyi Zirveye Taşıyor

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve TSYD gibi prestijli destekçilerin yanı sıra, Türk Hava Yolları, Broster Bisiklet, Türk Telekom ve Shimano gibi sektörün önde gelen sponsorları, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025) organizasyonunun heyecanını bir adım daha ileriye taşıyor.

Türk Telekom, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2025) güçlü bir iletişim desteği sağlıyor. Türkiye'nin lider iletişim teknolojileri şirketi, yüksek teknoloji altyapısı ile yarış boyunca anlık veri paylaşımını sağlayarak, medya koordinasyonuna katkıda bulunacak.

60.CUMURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU'NU NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan (TGA) kurumsal destekleri ile güç alan dev organizasyon TRT Spor yayıncı kuruluş olarak, Radyo D, Lig Radyo ve Dream Türk medya sponsorları olarak milyonlarca kişiye ulaştıracak.

8 GÜN BOYUNCA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Antalya'dan başlayacak dev yarış, Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Selçuk ve Çeşme'den geçerek İzmir'e noktalanacak. Etapların geçiş güzergâhlarında, yarış güvenliğini sağlamak amacıyla belirli saat aralıklarında yollar trafiğe kapatılacak. Yerel yönetimlerin koordinasyonuyla alınacak önlemler doğrultusunda, sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları ve yol kapatma saatlerine dikkat etmeleri istenecek.