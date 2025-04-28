60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu “Tur 2025” Antalya-Antalya etabı ile şölen gibi geçti

Alexander Kristoff ve Elia Viviani gibi sprint efsaneleri, 60. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda boy gösteriyor. Frank van den Broek unvanını korumayı amaçlarken, Ekvadorlu Harold Lopez ve Kolombiyalı Ivan Sosa, 4. etapta benzeri görülmemiş bir zirve bitişi hedefliyor.

Elia Viviani'nin ise 2010 yılında çalkantılı bir sprint bitişinde ilk profesyonel zaferini kazandığı şehir olan Antalya'da bir başka duygu ile sahneye çıkıyor. Bu arada, üç büyük turun (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a España) tüm etapları, 2019'daki Avrupa yol şampiyonluğu, Rio'daki Olimpiyat Oyunları'ndaki omnium (2016) ve pistte 11 dünya ve Avrupa Şampiyonluğu dahil olmak üzere 88 yol yarışını daha kazandı. 36 yaşında, Belçika takımı Lotto'ya katıldı ve burada sembolik 100 galibiyete ulaşmayı hedeflemenin yanı sıra, yükselen sprinter Steffen De Schuyteneer'i 15 yıl aranın ardından Türkiye yollarında Avrupa'daki ilk profesyonel başarısına alma fırsatını yakalamış durumda.

De Schuyteneer güçlü bir bisiklet kültürüne sahip ve daha önce Türkiye'de zafere koşan diğer büyük isim olarak öne çıkıyor. Türkiye'de TUR'a adını yazdıran diğer isimler; Alessandro Petacchi, Marcel Kittel, André Greipel, Sam Bennett, Fabio Jakobsen, Mark Cavendish, Caleb Ewan ve Jasper Philipsen. Jakub Mareczko, 2016'da Kemer'e giden 5. etapta Greipel'den daha hızlıydı ve bu yıl yeni takımı Mazowsze Serce Polski ile büyük dönüşünde 2. etaba başlayacak. Şu anda Polonya lisansı altında yarışan İtalyan sporcu, yakın zamanda Türkiye'deki TUR'a hazırlanırken Mersin Turu'nun son etabını kazanmıştı.

-ALEXANDER KRİSTOFF KARİYERİNİ TAÇLANDIRABİLECEK Mİ?

Öte yandan Alexander Kristoff daha önce Türkiye'de yarışmadı. Norveçli sporcu, dört Tour de France etabı ve bir sarı mayoyla Milan-Sanremo ve Tour of Flanders galibi. 37 yaşında, son sezonunda ve 97 ile Viviani'den bile 100 profesyonel zafere daha yakın ve kariyerini Türkiye'de taçlandırmak için sahnede!

Her yıl olduğu gibi TUR, birden fazla İtalyan sprinter çekti; Matteo Malucelli, Giovanni Lonardi, Kristian Sbaragli ve Attilio Viviani (Elia'nın kardeşi) de Antalya'ya geldi. Geçtiğimiz yıl Antalya'da sırasıyla ikinci ve üçüncü olan Belçikalılar Sasha Weemaes ve Simon Deshairs yarışta geri döndü. Hollandalı hızlı adam Casper van Uden ilk kez yarışacak. İspanyol Manuel Peñalver, Jon Aberasturi ve Marc Brustenga da grup galoplarında izlenmeye değer diğer sürücüler.

EN GENÇ BİSİKLETÇİ TİBOR DEL GROSSO

Muhtemelen izlenmesi en ilginç genç sürücü Hollandalı Tibor Del Grosso. 21 yaşındaki Grosso, cyclo-cross'ta hüküm sürdü ve dünya şampiyonu oldu. Ayrıca gençler kategorisinde yol yarışı ve dağ bisikletinde Hollanda şampiyonu oldu. Yeni bir WorldTour sürücüsü olarak, geçen hafta Remco Evenepoel'in kazandığı Brabantse Pijl'de 10. oldu. Bu arada, hüküm süren Olimpiyat şampiyonu 19 yaşındayken 2019'da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılmış, 4. olmuştu.

Geçen yıl Türkiye'de çığır açan zaferini elde eden Frank van den Broek, Rimini'de takım arkadaşı Romain Bardet ile unutulmaz bir 1-2'lik skorla Tour de France'ın 1. etabını ikinci bitirdiğinde ilgi odağı oldu. Şimdiye kadar, Türk bisikletçi Erdinç Doğan 1998 ve 1999'da yarışın üst üste genel klasman galibi oldu.

Akyaka'ya giden 4. etap, Van den Broek'in iki kat daha fazla koşabileceğine dair bir gösterge olacak. Kısa bir etabın (115 km) sonunda 9 km uzunluğunda bir son tırmanışla benzeri görülmemiş bir yokuş yukarı bitişi içeriyor. Güney Amerikalı tırmanıcılara uygun. Le Tour de Langkawi'nin genel galibi olan Kolombiyalı Ivan Sosa ve yakın zamanda Tour of Hellas'ı genel olarak kazanan Ekvadorlu Harold Lopez, 6. etapta Mereyemana/Selçuk'taki bilinen bitişte tırmanıcılar için beklenen intikamdan önce ana tehditler gibi görünüyor. TUR'un en ünlü genel galibi Adam Yates'in 2014'te ilk profesyonel galibiyetini garantilediği yer burası.

-GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin organizasyon kabiliyetinden övgü ile söz eden Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60'ıncısının startını verdik. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği desteği biliyoruz. Türkiye'de bütün spor organizasyonlarına büyük destek veriyor. Spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon. Ülkemiz spor turizmiyle, spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Dünyada Türkiye büyük bir spor ülkesi haline geldi. Geçen hafta UEFA temsilciği Türkiye'de açıldı. Birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız önümüzdeki yıllarda. Antalya bizim marka şehrimiz spor turizmi açısından" dedi.

23 takım 160 sporcunun 132 kilometrelik etabı tamamlayacağını hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı, "Dünyanın pek çok yerinde canlı yayımlanıyor. Ülkemizin güzelliklerini canlı izleyecekler. Ülkemizin spor kapasitesi çok yüksek. Tesisler açısından spor devrimi yaptık. Türkiye ciddi bir spor ülkesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da ülke sporuna ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu organizasyonda büyük bir emek var. 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. Geleneksel bisiklet turunun oluşmasına emek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1. etabının start ve finiş protokolüne Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan hazır bulundu.

TURU 190 ÜLKEDE 13 AYRI DİLDE MİLYONLARCA KİŞİ İZLİYOR

Türkiye'nin uluslararası en büyük organizasyonlarından biri olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 90 kişilik ekip, 2 helikopter, 1 uçak, 5 motosikletli kamera ve büyük bir teknoloji ile dünya ekranlarına taşınıyor.

8 gün boyunca toplamda 214 saat boyunca ekranlara yansıyacak olan TUR 2025 23 ülkeden 161 sporcunun heyecan dolu anlarını, Türkiye'nin coğrafi güzellikleri eşliğinde dünya bisiklet sahnesinin başrolüne taşıyor.

Turu bu sene ulusal, yerel ve uluslararası 200'e yakın medya mensubu takip ederken, dünya genelinde Flobikes, Claro Sport, Supersport, Saudi Sport Company (SSC), J Sports ve Sky Sports gibi uluslararası 31 farklı kanalda canlı gösteriliyor.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun resmi sosyal medya hesapları ve web sitesinde güncel içerikler ile TUR haberleri takipçilere ulaşıyor. Ayrıca Tour Of Türkiye Youtube hesabından yarış heyecanı her gün canlı olarak izlenebiliyor.

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