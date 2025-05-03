60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabını Elia Viviani kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 144,2 kilometrelik Selçuk-Çeşme arasında koşulan yedinci etabını Lotto Takımından Elia Viviani, 3 saat 22 dakika 04 saniye ile birinci bitirdi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Selçuk-Çeşme Etabında peloton finişe yine toplu halde geldi ve İtalyan bisikletçi Elia Viviani muazzam bir sprintle, Türkiye'de 11 yıl aradan sonra etap kazanma başarısı gösterdi.

SON ZAFERİ 2014'TE

Vivani, kariyerinin ilk zaferini 2010'da yine ülkemizde kazanmıştı. Türkiye'deki son zaferini ise 2014 yılındaki Marmaris-Bodrum etabında elde etmişti.

STARTI MEHMET TUNCER VERDİ

Selçuk'taki Efes Antik Kenti önünde hazır bulunan Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer damalı bayrağı kaldırarak Selçuk-Çeşme etabını başlattı.

START NOKTASINDA HAZIR BULUNANLAR

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkan Metin Cengiz ve Yusuf Alperen Ayar, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin de start noktasında hazır bulunan diğer isimler oldu.

140 BİSİKLETÇİ İMZA ATTI

140 bisikletçi startla birlikte Selçuk-Çeşme etabı için yola çıktı. Etap boyunca üç prim kapısı geçilecekti. 70,4. kilometrede sprint primi, 99,2. kilometrede Türkiye Güzellikleri sprint primi ve 117,8. kilometrede üçüncü kategori bir tırmanışın ardındna tırmanış primi kapısı yer aldı. İlk 5 kilometrede peloton oldukça hareketliydi. Birçok kaçış denemesi oldu ancak tam manasıyla bir kopma olmadı. 14'üncü kilometrede altılı bir grup kaçış için atak yaptı ancak kısa sürede yakalandı.

İLK CİDDİ KAÇIŞ GRUBU

Marton Dina (Euskaltel-Euskadi), Jelle Vermote (Wagner Bazin WB), David Lozano (Team Novo Nordisk), Adne Van Engelen (Terengganu Cycling Team), Willem Smit Jakobus (Chine Glory-Mentech Continental Cycling Team), Oliver Mattheis (Bike Aid), Mustafa Tekin (Spor Toto), daha sonra Valerio Conti'nin (Solution Tech Vini Fantini) katılımıyla 28'nci kilometrede bir kaçış grubu oluştu. 32'nci kilometre geçilirken zaman farkı da 2 dakika 30 saniyeye çıktı.

ZAMAN FARKI GİTTİKÇE ARTIYOR

Kaçış grubu sprint prim kapısına yaklaşırken tempoyu iyice arttırdı ve yeni zaman farkı 4 dakika 20 saniye olarak verildi. Parkur genelde düzdü, rüzgarın ise Çeşme'ye yaklaşıldığı sırada artığı görüldü.

SPRİNT PRİM KAPISI SONUÇLARI

70,4'üncü kilometrede etabın tek sprint primi kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde açıklandı:

1-Oliver Mattheis (Bike Aid), 2- Mustafa Tekin (Spor-Toto), 3-Willem Smit Jakobus (Chine Glory-Mentech Continental Cycling Team).

Kapı geçiildiken sonra yeni yeni zaman farkı 3 dakika 25 saniye olarak anons edildi. O esnada Pelotonu Uno-X Mobility, XDS Astana ve Team Polti Visit Malta takımları dönüşümlü olarak çekiyordu.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI SONUÇLARI

99,2'nci kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı da geçildi. Sonuçlar şu şekildeydi:

1- Willem Smit Jakobus (Chine Glory-Mantech Continental Cycling Team), 2 Mustafa Tekin (Spor Toto), 3-Oliver Mattheis (Bike Aid).

Bu sonuçla bugün de beyaz mayoyu giyen Bike Aid sporcusu Williem Smit Jakobus, yarınki etabı tamamlaması duruunda beyaz mayonun nihai sahibi olmayı garantiledi.

Kapı geçildikten sonra kaçış grubunun temposu daha da yavaşladı ve zaman farkı 2 dakika 23 saniyeye kadar düştü.

SON TIRMANIŞ KAPISI DA GEÇİLDİ

Etabın sonuna doğru gelindiğinde finişe 26,4 kilometre kala üçüncü kategori bir tırmanışın ardından tırmanış prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyleydi:

1-Oliver Mattheis (Bike Aid), Marton Dina (Euskaltel-Euskadi), 3- Adne Van Engelen (Terengganu Cyling Team).

Finişe 20 kilometre kala peloton, kaçış grubundan geride kalanları toplamaya başladı. Son kilometrelere gelirken sporcular rüzgara karşı da mücadele ettiler. Finişe 11 kilometre bir kaza yaşandı. Ancak düşenler etaba devam edebildiler.

Beklenildiği gibi bir toplu sprint finişi oldu ve tecrübeli İtalyan sporcu Elia Viviani, bir başka tecrübeli ismin, Alexander Kristoff'un önünde tekerlek farkıyla etabı kazandı. Viviani bu etabı alarak kariyerindeki 90. profesyonel galibiyetini almış oldu.

MAYOLARIN DAĞILIMI

Team Polti Visitmalta'dan Giovanni Lonardi, dünkü etabın ardından yitirdiği yeşil mayoyu tekrar üzerine geçirdi.XDS Astana Takımından Wout Poels hem turkuaz, hem de kırmızı mayonun sahibi olduğu için, yarınki Çeşme-İzmir etabında tırmanış klasmanının ikincisi Ahmet Örken yine kırmızı mayoyu giyecek. Beyaz mayo ise, bu mayoyu ikinci etaptan itibaren taşıyan Willem Smit'te.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) sponsorluğunda, Türkiye Güzellikleri Sprint Pirimi klasmanı liderinin giydiği beyaz mayoyu Willem Smit'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz verdi.

Türk Hava Yolları sponsorluğunda, tırmanış klasmanı liderinin Dağların Kralının giydiği kırmızı mayoyu Wout Poels'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.

Broster Bisiklet sponsorluğunda, puan klasmanı liderinin giydiği yeşil mayoyu Giovanni Lonardi'ye, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici verdi.

Spor Toto sponsorluğunda genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu Wout Poels'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

TUR YARIN SONA ERİYOR

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın koşulacak 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile sona erecek. Dört klasmanın nihai galiplerinin belli olacağı son etap, Karşıyaka'daki Bostanlı iskelesi önünde sona erecek.

XDS ASTANA DUBLE PEŞİNDE

Turun başından bu yana hem takım klasmanında hem de bireysel klasmanlarda zirve mücadelesi veren XDS Astana takımının sporcuları, Wout Poels ile hem turkuaz hem de kırmızı mayoyu kazanma yolunda epey mesafe katettiler. Genel klasmanın zirvesindeki Wout Poels, yarın etabı tamamladığı takdirde kırmızı mayoyu kesin olarak kazanacak. Zaman farklarının oluşmanının beklenmediği son etapta Poels'un en yakın takipçisi ise takım arkadaşı ve Meryemana etabının galibi Harold Martin Lopez.