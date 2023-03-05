60 metre engellide finalistler belli oldu

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde kadınlar 60 metre engellinin yarı final koşuları yapıldı.
İki seri halinde koşulan yarışta ilk 4'e giren 8 sporcu, finale yükseldi.
Akşam seansında yapılacak finalde mücadele edecek sporcular şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Finlandiya
|Reetta Hurske
|7.85
|2
|Fransa
|Laeticia Bapte
|7.91
|3
|Hollanda
|Nadine Visser
|7.93
|4
|Danimarka
|Mette Graversgaard
|7.94
|5
|İsviçre
|Ditaji Kambundji
|7.97
|6
|İrlanda
|Sarah Lavin
|7.99
|7
|Macaristan
|Greta Kerekes
|8.00
|8
|Hollanda
|Maayke Tjin-A-Lim
|8.02