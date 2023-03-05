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Spor

60 metre engellide finalistler belli oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre engellide finale yükselen sporcular belli oldu.

AA5 Mart 2023 Pazar 11:49 - Güncelleme:
60 metre engellide finalistler belli oldu
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Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde kadınlar 60 metre engellinin yarı final koşuları yapıldı.

İki seri halinde koşulan yarışta ilk 4'e giren 8 sporcu, finale yükseldi.

Akşam seansında yapılacak finalde mücadele edecek sporcular şöyle:


ÜLKESPORCUDERECE
1FinlandiyaReetta Hurske7.85
2FransaLaeticia Bapte7.91
3HollandaNadine Visser7.93
4DanimarkaMette Graversgaard7.94
5İsviçreDitaji Kambundji7.97
6İrlandaSarah Lavin7.99
7MacaristanGreta Kerekes8.00
8HollandaMaayke Tjin-A-Lim8.02

  • 60 metre engelli
  • 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
  • Ataköy Atletizm Salonu

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