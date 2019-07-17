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600 milyon liralık pürüz

Yayıncı kuruluşun bu sezon kulüplere ödemesi gereken tutar 2.5 milyar lira. Ancak beIN Sports kuru 3.80’de sabitleyip 1.9 milyar lira vermek istiyor. Ayrıca bu sezonun avansı da ödenmedi.

  • StarSpor
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KULÜPLER Birliği’nin önceki gün yaptığı toplantının ardından Başkan Fikret Orman’ın, “Yayıncı kuruluş yükümlülüklerini yerine getirmeli” açıklaması, yeni sezon öncesi yaşanan krizi gözler önüne serdi. Orman, hem geçen sezondan alacakları olduğunu hem de bu sezonun avansının ödenmediğini belirterek, görüşmeleri TFF’nin yapacağını açıklamıştı. Yayıncı kuruluş beIN Sports ile Süper Lig ekipleri arasında yaşanan krizin asıl sebebinin ise ödenecek toplam rakam üzerinde yapılmak istenen indirim olduğu öğrenildi. Yayıncı kuruluş kulüplere toplam 250 milyon dolar ile birlikte 1 milyar 100 milyon lira ödemesi gerekiyor. Ödemeler bugünkü kurdan hesaplandığında rakam 2.5 milyar lirayı buluyor. Ancak beIN Sports yöneticileri dolar kurunun 3.80 liradan sabitlenmesini ve ödemenin de buna göre yapılmasını istiyor. Bu durumda ödenecek rakam ise 1 milyar 900 milyon liraya iniyor. Arada oluşan 600 milyon liralık fark kulüpler için büyük önem taşıyor. Yaşanan bu krizi Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in çözmesi bekleniyor.

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