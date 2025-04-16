60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tarihi parkurunda 23 takıma ev sahipliği yapacak

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 13 ülkeden 3 World Team, 13 Pro Team, 7 Continental Team olmak üzere 23 takım,161 bisikletçi katılacak. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan takımlar arasında hem bu dev organizasyona yıllardır renk katan deneyimli ekipler yer alıyor.

Uluslararası dev organizasyonu ile 8 gün 8 etapta 5 kıtada, 190 ülkede 13 dilde 610 milyon haneye ulaşan canlı yayınları ile dünya çapında büyük ilgi gören Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 2025 yılında ABD, Almanya, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye'den katılacak takımların kadrolarında dünya bisikletinin güçlü isimlerinin yanı sıra genç yıldızlar da yer alacak.

60.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU'NA GELEN YILDIZ SPORCULAR

TUR'a tırmanış ustalarından öne çıkan bisikletçiler: 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Genel Klasman şampiyonu "Profesör" lakaplı Frank Van den Broek (Team Picnic Postnl) ile genç ve gelecek vaadeden yokuşçu Tibor del Grosso (Alpecin Deceuninck) olacak.

Sprinter olarak öne çıkan isimler: İtalya ve Fransa Turu'nda etap zaferleri olan Avrupa şampiyonu Elia Viviani (Lotto) ile dünyanın en iyi sprinterlerinden ve klasik yarışçılarından, 2 anıtsal yarış Milano-Sanremo ve Flandre Turu şampiyonu 4 kez de Tour de France etap zaferi kazanan Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) TUR'a heyecan katacak.

TUR'UN VAZGEÇİLMEZLERİ: EN ÇOK KATILAN TAKIMLAR

2025 yılında 60.yılını kutlayacak dev organizasyona en çok katılım gösteren ekiplerin başında 14. kez katılacak olan XDS Astana Team ve VF Group Bardiani-CSF-Faizané geliyor. İspanyol temsilcisi Caja Rural-Seguros RGA da 13. Kez, Amerika Birleşik Devletleri takımı Team Novo Nordisk 10.kez ve Belçika temsilcisi Lotto 11. Kez TUR 2025 yollarında mücadele edecek.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TUR'UN BAŞARILI TAKIMLARI

* Team Picnic PostNL (Hollanda), TUR'da elde ettiği 10 etap galibiyeti ve 1 genel klasman şampiyonluğuyla en başarılı WorldTour takımları arasında.

* XDS Astana Team (Kazakistan), 2 genel klasman zaferi ve 5 etap galibiyetiyle TUR tarihinde iz bırakmış durumda.

* VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya), 11 etap galibiyetiyle ProTeam seviyesinin en üretken ekiplerinden biri.

* TUR'un unutulmaz anlarından biri, Lotto takımının 2016 Aksaray-Konya etabındaki çapraz rüzgâr stratejisiyle hafızalara kazınmıştı.

TÜRKİYE'DEN 3 KITA TAKIMI İLE GENİŞ TEMSİL

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto Cycling Team, Konya Büyükşehir Belediye Spor takımları ile Türkiye, bu yıl da 3 kıta takımıyla yarışa ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin en iyi bisikletçileri ile uluslararası arenadaki tecrübeli isimlerle oluşan kadrolar, Türk takımlarını rekabetçi kılıyor.

TUR'DA SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Amerikan ekibi Team Novo Nordisk, kadrosundaki tüm sporcuların Tip1 diyabetli olması nedeniyle TUR'da sadece sportif başarı değil, sosyal farkındalık anlamında da büyük bir etki yaratıyor. 2011 yılında kazandıkları genel klasman zaferiyle profesyonel pelotonda ilklere imza atmışlardı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiket Turu'na 4 kez katılan Alman ekip BIKE AID, bir bisiklet takımı olmanın ötesinde, sporu toplumsal fayda için kullanan ender projelerden biri. Almanya merkezli bu takım, özellikle Afrikalı sporculara uluslararası bisiklet arenasında yer açma ve onların gelişimine katkıda bulunma misyonuyla hareket ediyor. BIKE AID, birçok Afrikalı bisikletçiye Avrupa'daki profesyonel yarışlarda kendilerini gösterme fırsatı sunuyor. Almanya'nın kıta takımı lisanslı ekibi BIKE AID, 1250'nin üzerindeki üye sayısıyla ülkesinin en büyük bisiklet topluluğu unvanını taşıyor.

TUR'DA SOSYAL MEDYAYLA İÇ İÇE YENİ NESİL BİR BİSİKLET TAKIMI

Hollanda merkezli, genç ve dinamik bir kıta (Continental) bisiklet takımı Tietema Rockets 2025 yılında Fransa lisansı ile yarışlara katılıyor. 2023 sezonunda Hollandalı bisikletçi Bas Tietema tarafından kurulan Tietema Rockets, YouTube ve sosyal medyada oldukça popüler olan Tour de Tietema kanalı ile takipçilerine eğlenceli ve enerjik bisiklet içerikleri üretiyor. Eğlenceli ve samimi sosyal medya diliyle, bisiklet dünyasına yeni bir soluk katmayı hedefleyen takımın da mottosu "Eğlenerek yarışmak" ve bisikleti daha geniş kitlelere sevdirmek.

GÖZLER ETAPLARDA, HEDEF LİDERLİK FORMALARINDA...

2025 yılında 60. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda takımlar, 8 etap boyunca 1000 kilometrenin üzerinde bir parkurda mücadele edecek. Sprint etabından dağ etabına, deniz kenarından tarihi rotalara uzanan bu yolculukta yalnızca hız değil, strateji, dayanıklılık ve takım ruhu da öne çıkacak.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun UCI kategorilerine göre takım listesi:

UCI kategorilerine göre 3 World, 13 Pro ve 7 Continental Takım, tarihi pelotonda mücadele verecek. Sezon sonu UCI puanına göre takımlar sıralaması;

* 3 World Team:

o Alpecin- Deceuninck (Belçika)

o Team Picnic PostNL (Hollanda)

o XDS Astana Team (Kazakistan)

13 Pro Team:

o Lotto (Belçika)

o Uno-X Mobility (Norveç)

o Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)

o Equipo Kern Pharma (İspanya)

o VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya)

o Burgos- Burpellet- BH (İspanya)

o Team Polti VisitMalta (İtalya)

o Tietema Rockets (Fransa)

o Euskaltel-Euskadi (İspanya)

o Solution Tech Vini Fantini (İtalya)

o Team Flanders-Baloise (Belçika)

o Wagner Bazin WB (Belçika)

o Team Novo Nordisk (ABD)

7 Continental Team:

o Terengganu Cycling Team (Malezya)

o Mazowsze Serce Polski (Polonya)

o China Glory-Mentech Continental Cycling Team (Çin)

o Bike Aid (Almanya)

o İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

o Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

o Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

Giro d'Italia, Vuelta a Espana ve Tour de France gibi profesyonel bisikletin en büyük yarışlarına renk katan takımlar, bu kez kozlarını 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda paylaşacak.

Türkiye'nin eşsiz doğasında gerçekleşecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dev organizasyonu ile hem Türkiye'de hem dünyada bisiklet tutkunlarını 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Yarış boyunca zorlu etaplarda mücadele eden sporcular, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

TAKIM BİLGİLERİ:

3 World Team:

Alpecin- Deceuninck (Belçika)

TUR'un World Tour takımlarından Alpecin-Deceuninck, sprint denince dünya bisikletinin akla gelen en önemli takımları arasında yer alıyor. Takım, 2021, 2022 ve 2023'te takımın Belçikalı yıldızı Jasper Philipsen ile üç kez üst üste puan klasmanında TUR'u lider tamamlamayı başarmıştı.

Kategori: WorldTour

Ülke: Belçika

2024 UCI Sıralaması: 8

TUR'a katılım sayısı: 5

TUR'da etap galibiyeti sayısı: 7

Team Picnic PostNL (Hollanda)

TUR'da yer alan World Tour takımlarından olan Team Picnic PostNL, 2005'ten bu yana pelotonda yer alıyor ve TUR tarihinde 10 etap ve 1 genel klasman şampiyonluğu bulunuyor. Takım, geçtiğimiz yıl TUR'da genel klasman şampiyonluğu ve 3 farklı isimle toplam 5 etap galibiyeti elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Kategori: WorldTour

Ülke: Hollanda

2024 UCI Sıralaması: 16

TUR'a katılım sayısı: 8

TUR'da etap galibiyeti sayısı: 10 + 1 genel klasman şampiyonluğu (2024 Frank van den Broek)

XDS Astana Team (Kazakistan)

TUR'da uzun yıllardır başarıyla mücadele eden Kazak World Tour takımı XDS Astana Team, 8 etabın tamamında iddiası olan kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem sprint etaplarında hem de kraliçe etapta gözlerin çevrileceği takım, 2012 ve 2023'te TUR'u genel klasman şampiyonluğu ile tamamlamıştı.

Astan Takımı'nın Genel Direktörlüğü'nü yapan Aleksandr Vinokurov, Olimpiyat Şampiyonu olduğu yıl TUR'da yarışmıştı.

Kategori: WorldTour

Ülke: Kazakistan

2024 UCI Sıralaması: 21

TUR'a katılım sayısı: 14

TUR'da etap galibiyeti sayısı: 5 + 2 genel klasman şampiyonluğu(2012 Alexandr Dyachenko, 2023 Alexey Lutsenko)

13 Pro Team:

Lotto (Belçika)

1985'te kurulan Belçika ekibi, TUR'da boy göstermesine alışık olduğumuz takımlar arasında. 2016'da Aksaray-Konya etabında izleyenlere çapraz rüzgar dersi verip TUR'un ve bisikletin tarihi günlerinden birini yaşatan takım, sprint ve kaçış kültürünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden.

Kategori: ProTeam

Ülke: Belçika

2024 UCI Sıralaması: 9

TUR'a katılım sayısı: 11

TUR'da etap galibiyeti sayısı: 11

Uno-X Mobility (Norveç)

TUR'a ilk kez 2021'de katılan Norveç ekibi, dünya bisikletinde her geçen sezon adından daha fazla bahsettirmeyi başardı. Bu sezon TUR'a önemli hedeflerle gelen takım, aynı zamanda üçüncü yıl üst üste Tour de France davetiyesi aldı.

Kategori: ProTeam

Ülke: Norveç

2024 UCI Sıralaması: 18

TUR'a katılım sayısı: 3

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)

İspanyol takımları arasında en tanınan ekiplerden olan Caja Rural-Seguros RGA, TUR'a da en çok katılım gösteren takımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Takım, TUR 2016'da Pedro Gonçalves ile genel klasman şampiyonluğunu da elde etmişti.

Kategori: ProTeam

Ülke: İspanya

2024 UCI Sıralaması: 24

TUR'a katılım sayısı: 13

TUR'da etap galibiyeti sayısı: 4 + 1 genel klasman şampiyonluğu (2016 Jose Gonçalves)

Equipo Kern Pharma (İspanya)

2020'de pelotona dahil olan İspanyol Equipo Kern Pharma, aslında yol bisikletinin yeni yüzlerinden bir tanesi değil. Equipo Kern Pharma takımının kökleri, 1993 yılında kurulmuş İspanyol amatör bisiklet takımı Lizarte'ye dayanıyor.

Kategori: ProTeam

Ülke: İspanya

2024 UCI Sıralaması: 26

TUR'a katılım sayısı: 2

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya)

Dünya bisikletinin ProTeam seviyesindeki en önemli ve başarılı takımlarından VF Group-Bardiani CSF-Faizane, müdavimi olduğu TUR'da bir kez daha sahne alıyor. İtalyanlar, hem etap galibiyetleri hem de klasmanlar için son derece iddialı olacaklar.

Kategori: ProTeam

Ülke: İtalya

2024 UCI Sıralaması: 27

TUR'a katılım sayısı: 14

TUR'da etap galibiyeti sayısı: 11

Burgos- Burpellet- BH (İspanya)

İspanya'nın önemli ProTeam lisanslı ekiplerinden Burgos Burpellet BH, profesyonel pelotondaki 21. sezonunu geçiriyor. Takım, 2023'te Meryem Ana zirvesindeki etap galibiyetiyle TUR'a imzasını atmayı başarmıştı.

Takım adı: Burgos Burpellet BH

Kategori: ProTeam

Ülke: İspanya

2024 UCI Sıralaması: 28

TUR'a katılım sayısı: 7

TUR'da etap galibiyeti sayısı: 1

Team Polti VisitMalta (İtalya)

İki yaşayan efsane Ivan Basso ve Alberto Contador'un ortaklığındaki ProTeam lisanslı İtalyan takım Team Polti VisitMalta, pelotondaki son galibiyetini TUR 2024'ün Fethiye-Marmaris etabında Govanni Lonardi ile elde etmişti. Takım, İtalyan-İspanyol karışımı kadrosuyla TUR'a heyecan katıp etap galibiyeti elde etmek için geliyor.

Kategori: ProTeam

Ülke: İtalya

2024 UCI Sıralaması: 29

TUR'a katılım sayısı: 5

TUR'da etap galibiyeti sayısı: 1

Tietema Rockets (Fransa)

Henüz 2023'te kurulmasına rağmen Avrupa'nın en tanınan ekiplerinden olmayı başaran takım, ilk iki sezonunu Hollanda lisansıyla geçirdikten sonra bu sezona Fransa lisansıyla başladı. Daha önce Türkiye'deki yarışlarda 1 etap galibiyeti elde eden takım, TUR'da da hesabı açmak istiyor.

Kategori: ProTeam

Ülke: Fransa

2024 UCI Sıralaması: 33

TUR'a katılım sayısı: 2

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

Euskaltel-Euskadi (İspanya)

Euskaltel-Euskadi, yol bisikletinde İspanya'nın en köklü takımlarından bir tanesi. Yeni yapılanma sonrası 2018'de kıta takımı olarak yarıştıktan sonra ProTeam seviyesinde devam eden takım, eski göz alıcı günlerine dönmeye çalışıyor.

Takım adı: Euskaltel-Euskadi

Kategori: ProTeam

Ülke: İspanya

2024 UCI Sıralaması: 39

TUR'a katılım sayısı: 3

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

Team Solution Tech-Vini Fantini (İtalya)

2023 sezonunda Giro d'Italia'ya katılarak önemli bir dönüm noktasını geride bırakan Team Corratec-Selle Italia, ProTeam lisanslı takımlar arasında yer alıyor. Tarihinin dördüncü sezonunu yaşayan takım, ilk profesyonel zaferini 2022'de Türkiye'de yarışırken elde etmişti ancak TUR'da henüz bir galibiyeti bulunmuyor.

Kategori: ProTeam

Ülke: İtalya

2024 UCI Sıralaması: 42

TUR'a katılım sayısı: 3

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

Team Flanders-Baloise (Belçika)

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde sıkça boy gösteren Belçika temsilcisi, 2019'un ardından yeniden TUR'a dönüyor. Ülkemizde sıkça yarışmış olmalarına rağmen henüz galibiyeti bulunmayan ekiplerden olan Flanders-Baloise, 2025'te hesabı açabilecek mi?

Kategori: ProTeam

Ülke: Belçika

2024 UCI Sıralaması: 59

TUR'a katılım sayısı: 5

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

Wagner Bazin WB (Belçika)

Belçika bisikletinin son yıllarda öne çıkan ProTeam lisanslı ekiplerinden Wagner Bazin WB, uzun yıllardır katıldığı TUR'a iddialı bir ekiple geliyor.

Wagner Bazin WB'nin antrenörü Olivier Kaisen geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda etap kazanmıştı.

Kategori: ProTeam

Ülke: Belçika

2024 UCI Sıralaması: 37

TUR'a katılım sayısı: 6

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

Team Novo Nordisk (ABD)

Tüm kadrosunu Tip1 diyabet hastalığına sahip sporcuların oluşturduğu Team Novo Nordisk, diyabetin profesyonel spora engel olmadığını tüm dünyaya gösteren özel bir takım. Sosyal sorumluluk, sağlık ve sporu başarılı bir şekilde bir araya getiren Novo Nordisk, tarihinin ilk galibiyetini 2011'de TUR'da elde etmişti.

Kategori: ProTeam

Ülke: ABD

2024 UCI Sıralaması: 107

TUR'a katılım sayısı: 10

TUR'da etap galibiyeti sayısı: 0 + 1 genel klasman şampiyonluğu(2011 Alexander Efimkin)

· 7 Continental Team:

Terengganu Cycling Team (Malezya)

Asya kıtasının en önemli takımlarından olan ve kıta takımı lisansıyla yarışan Terengganu Cycling Team, pelotondaki 15. sezonunu kutluyor. İlk kez geçtiğimiz yıl TUR'da ağırladığımız Malezya ekibi, bu yıl 8 etap boyunca iz bırakmak istiyor.

Kategori: Continental

Ülke: Malezya

2024 UCI Sıralaması: 30

TUR'a katılım sayısı: 2

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

Mazowsze Serce Polski (Polonya)

2017'de kurulan Polonyalı kıta takımı Mazowsze Serce Polski, 2024 sezonunda Polonya ulusal şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. TUR'a ilk kez geçtiğimiz sezon katılan takım, 2025 sezonundaki ilk galibiyetini Türkiye yollarında arayacak.

Kategori: Continental

Ülke: Polonya

2024 UCI Sıralaması: 41

TUR'a katılım sayısı: 2

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

China Glory-Mentech Continental Cycling Team (Çin)

2022'de profesyonel pelotona katılan China Glory-Mentech, kısa tarihinde 3. kez TUR'a geliyor. Ülkemizdeki 1.2 ve 2.2 kategori yarışlarda galibiyetleri olsa da geride kalan 3.5 sezonda henüz 1 profesyonel galibiyeti bulunan takım, bu zaferi de Tour of Hainan 2023'te elde etmişti.

Kategori: Continental

Ülke: Çin

2024 UCI Sıralaması: 56

TUR'a katılım sayısı: 3

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

Bike Aid (Almanya)

Almanya'nın kıta takımı lisanslı ekibi BIKE AID, 1250'nin üzerindeki üye sayısıyla ülkesinin en büyük bisiklet topluluğu unvanını taşıyor ve Afrika bisikletinin gelişimine destek olarak da önemli bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor.

2024 UCI Sıralaması: 73

TUR'a katılım sayısı: 4

TUR'da etap galibiyeti:0

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

İstanbul'un ilk kıta takımı olarak 2023'te Beykoz adıyla kurulan takım, 2024 ortasından itibaren İstanbul Büyükeşhir Belediyespor adıyla yarışmaya devam ediyor. Takımın kadrosunda önemli Türk sporcularla beraber Natnael Berhane gibi büyük bir tecrübe de bulunuyor.

Kategori: Continental

Ülke: Türkiye

2024 UCI Sıralaması: 85

TUR'a katılım sayısı: 3

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

Kadrosunda önemli milli sporcuları barındıran Spor Toto Cycling Team, profesyonel pelotondaki 6. sezonunda Türkiye'yi kıta takımı seviyesinde temsil eden ekipler arasında yer alıyor. Takım, tarihinde 5. kez katılacağı TUR'da sezonu başarılı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Kategori: Continental

Ülke: Türkiye

2024 UCI Sıralaması: 86

TUR'a katılım sayısı: 5

TUR'da etap galibiyeti sayısı: -

Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

2023'te kıta takımı lisansı alan Konya Büyükşehir Belediyespor, tamamı Türk milli sporculardan oluşan bir kadroya sahip. 3. yıl üst üst üste TUR'a katılım gösteren takımın şu ana tek tarihindeki tek galibiyeti 2023'te ilk sezonunda elde edilen Türkiye ulusal şampiyonluğu.

Kategori: Continental

Ülke: Türkiye

2024 UCI Sıralaması: 175

TUR'a katılım sayısı: 3