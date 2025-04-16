60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Tanıtım Toplantısı Yapıldı

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60 yıllık tarihinde genel klasman galibiyetine ulaşmış olan Türk bisikletinin yıldızları: Rıfat Çalışkan (1963, 1965), Hasan Kılıç (1964), Ali Hüryılmaz (1973, 1975) , Seyit Kırmızı (1974), Erdinç Doğan (1998-1999) ve Mert Mutlu (2001-2003) ile 12 kez start alan Türk bisikletinin eski ve yeni kuşak temsilcileri Rıfat Çalışkan ve Ahmet Örken TUR'un şeref tablosunda yer aldı.

60. yıla katılacak dünyaca ünlü pedallar ve takımlar Tour of Türkiye'nin 60.yılını kutlamaya geliyor. 3 kıtadan 13 ülkeden 23 takım, 161 bisikletçi; 8 gün, 8 etapta 1.153 kilometrelik parkurda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60.yılı kutlayacak. Tarihi yarışta 3 Türk takımı: İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto Cycling Team ve Konya Büyükşehir Belediye Spor ülkemizi temsil edecek.

Türkiye'nin en köklü ve prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2025 yılında 60. kez düzenleniyor. Türk spor tarihinin gurur tablolarından biri olan organizasyon Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlarken Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtıyor.

Bisikletin 60 Yıllık Tutkusu...

İlk kez 1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan organizasyon, bu yıl 60. yaşını kutluyor. UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) tarafından 2008 yılından bu yana üst sıralarda yer verilen ve büyük beğeni toplayan bir organizasyon olarak dünya standartlarında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her etabıyla ayrı bir coğrafi güzelliği ekrana taşıyarak dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol üstleniyor.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım Toplantısı AKM'de Yapıldı!

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 2025 yılında 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve 8 gün boyunca Eurosport ve TRT ekranlarından 5 kıtada 190 ülkede milyonlarca haneye ulaşacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar devam ederken dev organizasyonun tanıtım toplantısı Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na destek veren kurumların, sponsor temsilcilerinin, bisiklet ve spor dünyasından isimlerin ve medya mensuplarının büyük ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60 yıllık tarihindeki kilometre taşları aktarılırken Antalya'dan İzmir'e Türkiye'nin cennet yollarında düzenlenen TUR 2025'in efsane parkuru ile ilgili detaylar paylaşılırken, katılan takımlar, bisikletçiler ve lider formaların tanıtımları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tarihine İmza Atan İsimler Tanıtım Toplantısında!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan Genel Müdür Sayın Hasan Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu konuşma yaparken 1974 yılının Genel Klasman 1.si Seyit Kırmızı ile 2001 ve 2003 yıllarının Genel Klasman 1.cisi Mert Mutlu katılarak Türk bisikletçiler olarak TUR'un tarihine imza atmanın gururunu paylaştılar.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan Genel Müdür Sayın Hasan Yıldırım:

"Bugün burada, ülkemizin gurur kaynağı ve uluslararası alanda büyük saygınlığı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun heyecanını paylaşmak için bir aradayız.

Bu köklü organizasyon, yarım asrı aşan bir süredir ülkemizde düzenlenmekte olup, uluslararası yol yarışları arasında seçkin ve başarılı bir konuma sahiptir.

1963 yılında "Marmara Turu" olarak başlayan bu anlamlı yolculuk, 1965 yılında uluslararası bir kimlik kazanmış ve 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığımız himayesi altına alınmıştır. 1968 yılında yapılan bir değişiklikle, yarışmanın adından "Marmara" ifadesi çıkarılarak Türkiye vurgusu güçlendirilmiş ve uluslararası alandaki dördüncü yılında bugünkü saygın ismiyle, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Turu" olarak anılmaya başlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Türk bisikletinin gelişimine önemli katkılar sağlamış ve dünya bisikletinde kendine özgü bir yer edinerek bir marka değeri oluşturmuştur. Her yıl, dünyanın en seçkin bisiklet takımlarını ülkemizin eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri arasında ağırlamaya devam etmektedir.

Bu organizasyonun en önemli hedeflerinden biri de, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmaktır. Belirlenen özel rotalar sayesinde, yarış boyunca yapılan havadan çekimlerle ülkemizin tarihi ve turistik zenginlikleri tüm dünyadaki izleyicilere aktarılmaktadır. Bu sayede, sporun birleştirici gücüyle birlikte, ülkemizin kültürel mirası ve doğal güzellikleri de gözler önüne serilmektedir.

Geçtiğimiz yıl büyük bir heyecanla takip ettiğimiz 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan 2024 tarihinde Antalya'dan start alarak, dünyaca ünlü 25 profesyonel takım ve 172 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olmuş ve 28 Nisan 2024 tarihinde İstanbul'da görkemli bir finalle sona ermiştir. TUR 2024, Türkiye'de TRT Spor, Eurosport ve TRT Spor Yıldız kanallarından her gün canlı olarak yayınlanmış, dünya genelinde ise Tour de France'ın yayıncı kuruluşu Flobikes başta olmak üzere, Claro Sport, Supersport, Saudi Sport Company (SSC), J Sports ve Sky Sports gibi 31 farklı uluslararası kanalda canlı olarak izleyicilerle buluşmuştur.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 60. kez düzenlenecektir. Bu önemli organizasyonun yıldönümünde, turumuz 27 Nisan 2025 Pazar günü yine Antalya'nın büyüleyici atmosferinden başlayacak ve 4 Mayıs 2025 Pazar günü Egenin incisi İzmir'de taçlanacaktır.

Bu zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarda pedal çevirecek olan 23 takımımıza ve 161 sporcumuza şimdiden başarılar diliyor, centilmence bir rekabetin yaşanmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın en kalbi selamlarını iletiyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen bu büyük organizasyona katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına, Türkiye Bisiklet Federasyonumuza, sponsorlarımıza, gönüllülerimize ve değerli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir illeri güzergahları boyunca 8 gün ve 8 etap halinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, ülkemiz sporuna ve tanıtımına katkılarının artarak devam etmesini diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek:

"Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonumuz tarafından 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve TRT ile Eurosport ekranlarından 5 kıtada yaklaşık 200 ülkede milyonlarca haneye ulaşacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turumuzun sadece ülkemizde değil Dünya genelinde bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlayan en büyük organizasyonlardan biri olduğunu öncelikli olarak ifade etmek isterim.

Böylesine büyük bir organizasyonun gerçekleştirilmesi elbette büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Ülkemiz spor organizasyonlarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu bir defa daha tüm dünyaya göstereceğine olan inancımız tamdır.

27 Nisan da başlayıp 4 Mayıs tarihinde bitecek ve toplam 8 etaptan oluşacak olan bu zorlu mücadelede sporcu ve teknik heyetlerimizin yanı sıra organizasyon da görev alacak olan tüm paydaşlarımıza başarılar dilerken;

Sportif açıdan uluslararası alanda böylesi önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesi noktasında himayeleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak' a saygılarımı arz ediyor, Federasyon Başkanımız Sayın Emin Müftüoğlu'na başarılar diliyorum.

Ayrıca Ülkemizin spor turizmi açısından tanımında bizi yalnız bırakmayan Türk Sporunun destekçisi sponsorlarımıza da teşekkür ediyor, kazasız yarışlar temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu:

"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bu yıl 60. onur yılını kutluyor. 2008 yılından bu yana UCI değerlendirmelerinde en üst sırada yer alan bu organizasyon, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde her yıl daha da büyüyor. 60. yılında da her etabı ayrı bir heyecan ve güzellikle, dünya çapında izleyicilerin beğenisini kazanacak.

Bugün Türk bisikletinin yolculuğu 100 yılı aşmış durumda. 60'lı yıllarda Federasyon Başkanımız olan Talat Tunçalp'ın rüyası ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 60 yılda büyük bir yol kat ettik. Bugünlere gelmemizde emeği geçen tüm sporcularımızı ve federasyon başkanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Türk bisikleti bugün bir değişim sürecinde. Konya'daki yeni veledromumuzun dünya rekorlarına sahne olması Türk bisikletçilerin dünya rekortmenleri ile yarışması Türk bisikletinin gelişimi için çok değerli. 2028 Olimpiyatlarına katılım hedefimiz doğrultusunda bisikletçilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam ediyoruz. Ahmet Örken gibi yıldızlarımızla global başarılarıyla ivme kazanan Türk bisikleti, Ramazan Yılmaz gibi gençlerimizin sürdürülebilir başarıları geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor.

Bugün birlikte 60 yıllık tarihine yolculuk yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sadece bir yarış değil; Türkiye'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından da çok değerli bir organizasyon. Ülkemizi ziyaret eden sporcular ve teknik ekipler, buradan memnun ayrılarak ülkemizi dünyaya anlatıyor. 5 kıtada 190 ülkede 13 dilde yayınlanan dev organizasyonumuz için Antalya'dan İzmir'e tüm illerimizde hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yıl Parkuru:

1. Etap: 27 Nisan Pazar Antalya- Antalya (132 km)

2. Etap: 28 Nisan Pazartesi Kemer- Kalkan (167.4 km)

3. Etap: 29 Nisan Salı Fethiye- Marmaris (175.9 km)

4. Etap: 30 Nisan Çarşamba Marmaris- Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5. Etap: 1 Mayıs Perşembe Marmaris - Aydın (151 km)

6. Etap: 2 Mayıs Cuma Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)

7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: 4 Mayıs Pazar Çeşme - İzmir (105.7 km)

Marmaris-Akyaka etabının sona ereceği "Kıran" tırmanışı ve "Aydın" ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak. Marmaris-Akyaka (Kıran) etabı "Kraliçe Etap" olacak. Sprint ve zirve finişleri ile her etapta farklı sportif özelliklere sahip bisikletçilerin öne çıkacağı rotası ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60.yılında dev konvoyu ile geçtiği her yerde festival coşkusu yaşatacak.

60.Yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na büyük destek!

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun kurumsal destekçileri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve TSYD dev organizasyonun 60.yılında da yanında olacak. Parkurun geçtiği illerdeki Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Emniyet Birimleri, Jandarma Birimleri, Karayolları, İl Kültür ve Sağlık Birimleri ve pek çok kurum ekipleri ile dev organizasyona destek olacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun presented by sponsoru olan Türk Hava Yolları, 60.yılında da TUR'un en büyük destekçisi olacak. Spor Toto, Broster Bisiklet, Türk Telekom ve Shimano 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na güç veren markalar olacak. TRT, Radyo D, Dream Türk ve Lig Radyo medya sponsorları olarak TUR 2025 haberlerini milyonlarca kişiye ulaştıracak.

60 yıllık yarışa katılacak dünyaca ünlü pedallar ve takımlar Tour Of Türkiye'nin 60.yılını kutlamaya geliyor

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 13 ülkeden 3 World Tour Team, 13 Pro Team, 7 Continental Team olmak üzere 23 takım katılacak. 23 ülkeden sporcunun yer alacağı pelotonda en fazla sporcu ile katılacak 3 ülke İspanya, Belçika ve İtalya.

Uluslararası dev organizasyonu ile 8 gün 8 etapta 5 kıtada, 190 ülkede 13 dilde 610 milyon haneye ulaşan canlı yayınları ile dünya çapında büyük ilgi gören Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 2025 yılında ABD, Almanya, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye'den katılacak takımların kadrolarında dünya bisikletinin güçlü isimlerinin yanı sıra genç yıldızlar da yer alacak.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na gelen yıldız sporcular

TUR'a tırmanış ustalarından öne çıkan bisikletçiler: 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Genel Klasman şampiyonu "Profesör" lakaplı Frank Van den Broek (Team Picnic Postnl) ile genç ve gelecek vaadeden yokuşçu Tibor del Grosso (Alpecin Deceuninck) olacak.

Sprinter olarak öne çıkan isimler: İtalya ve Fransa Turu'nda etap zaferleri olan Avrupa şampiyonu Elia Viviani (Lotto) ile dünyanın en iyi sprinterlerinden ve klasik yarışçılarından, 2 anıtsal yarış Milano-Sanremo ve Flandre Turu şampiyonu 4 kez de Tour de France etap zaferi kazanan Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) TUR'a heyecan katacak.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun UCI kategorilerine göre takım listesi:

UCI kategorilerine göre 3 World, 13 Pro ve 7 Continental Takım, tarihi pelotonda mücadele verecek. Sezon sonu UCI puanına göre takımlar sıralaması;

3 World Takım: Alpecin- Deceuninck (Belçika),Team Picnic PostNL (Hollanda), XDS Astana Team (Kazakistan)

13 Pro Takım: Lotto (Belçika), Uno-X Mobility (Norveç) ,Caja Rural-Seguros RGA (İspanya),Equipo Kern Pharma (İspanya), VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya),Burgos- Burpellet- BH (İspanya), Team Polti VisitMalta (İtalya), Tietema Rockets (Fransa), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Solution Tech Vini Fantini (İtalya), Team Flanders-Baloise (Belçika), Wagner Bazin WB (Belçika), Team Novo Nordisk (ABD)

7 Continental Takım: Terengganu Cycling Team (Malezya), Mazowsze Serce Polski (Polonya), China Glory-Mentech Continental Cycling Team (Çin), Bike Aid (Almanya), İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Lider Formaları sponsorları ile hedefe koşacak. Spor Toto, Broster Bisiklet, Turkish Airlines, Türkiye...

Ege ve Akdeniz sahillerinden ilham alan, dünyada Türk rengi olarak nam salmış turkuaz, Spor Toto sponsorluğunda genel klasman lideri sporcu tarafından gururla taşınacak. Yaşamı ve doğayı temsil eden yeşil, yeni sponsoru Broster Bisiklet sponsorluğunda 8 gün boyunca TUR'un en iyi sprinterlerinin zafer mücadelelerine eşlik edecek. Cesaret, tutku ve gücün simgesi kırmızı, Turkish Airlines sponsorluğu ile TUR boyunca tırmanış kapılarında en yüksek puanı alan sporcunun başarısını onurlandıracak. Türkiye Güzellikleri primi lideri beyaz forma ile Türkiye markasına vurgu yapacak. Türkiye'nin eşsiz doğasında gerçekleşecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dev organizasyonu ile hem Türkiye'de hem dünyada bisiklet tutkunlarını 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Yarış boyunca zorlu etaplarda mücadele eden sporcular, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 günde, 8 etapta, 1.153 kilometrelik yolun sonunda kürsünün lideri Turkuaz Forma'nın kazananı olacak...

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dev organizasyonu ile Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi...

Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her gün bir etaptan diğerine hareket ettiği dev organizasyonu ile ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşıyor. Bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye'nin turizm tanıtımına katkı sağlayan organizasyon, köklü geçmişi ile yükselen bir değer olmayı sürdürüyor.

Takım, medya, UCI, UCI komiserleri, VIP konukları, hakemler, çalışanlar, gönüllüler ve sağlık ekipleri olmak üzere organizasyonda 1.075 kişi etkinlikte görev alıyor. Canlı Yayın Araçları, Medya Motorları, Güvenlik Motorları, Ambulanslar, Sağlık Araçları, Motorize Polisler, Binek Araçlar, Minibüsler, Kamyonlar, Tırlar, Vinçler ve Jeneratör olmak üzere 350 araç, yarış boyunca bisikletçilere ve TUR 2025 ekibine eşlik edecek. 161'i bisikletçi olmak üzere 23 takımdan 365 kişilik takım kafilesi, 52 motosikletli güvenlik, 240 güvenlik personeli, 595 kişilik organizasyon ekibi, TUR'u yerinde takip edecek ulusal-uluslararası 200 medya mensubu, 16 Türk 3 UCI hakemi görev yapacak. Ayrıca her bir etapta, 2.000 kişilik emniyet ve jandarma ekipleri 1.153 kilometrelik parkurda yarışın güvenliğini sağlayacak. 3 peloton ambulans, 3 doktor, 4 ani müdahale sağlık ekibi, 9 ambulans ekibi ile 2 binek, 1 panelvan, 10 ambulans, 4 motor toplam 17 araç ile sağlık ekipleri bisikletçilerin ve TUR ekibinin yanında yer alacak. Ayrıca TUR 2025'i 90 kişilik canlı yayın ekibi, 2 helikopter, 1 uçak va canlı yayın araçları ile dünya ekranlarına taşıyacak.

Tour of Türkiye'yi Eurosport ve TRT Spor canlı yayınları ile tüm dünya yakından takip edecek

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2025 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile yakından takip edilecek. Ülkemizin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun resmi sosyal medya hesapları ve web sitesinde güncel içerikler ile TUR haberleri kitlelere erişecek

Bisiklet tutkusunun, kültürünün, kullanımının artması, performans bisikletlerimizin başarıları, uluslararası organizasyonların verdiği motivasyon ve medyanın katkıları ile erişimi yükselen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi ile üst düzey mücadelenin heyecanını; TUR öncesinde, sırasında ve sonrasında güncel içeriklerle takipçilerine sunacak.