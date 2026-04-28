61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. Etap: Patara'dan Kemer'e zorlu mücadele

23 takım, 27 ülkeden 161 bisikletçinin mücadele ettiği TUR 2026, 8 etap boyunca yalnızca sportif rekabeti değil, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini de uluslararası yayın ağıyla dünya sahnesine taşımaya devam ediyor.

30 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek Patara – Kemer etabı, 14.30 – 16.30 saatleri arasında TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak ve uluslararası yayın ağıyla dünya genelinde izleyiciyle buluşacak.

5. ETAP: PATARA – KEMER (180,7 KM)

30 Nisan Perşembe günü koşulacak 5. etap, 180,7 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Patara'dan 11.35'te start alacak etap, Kemer'de sona erecek.

Akdeniz kıyılarının büyüleyici manzarası eşliğinde başlayacak etap; Patara çıkışının ardından Kaş ve Kalkan hattında ilerleyerek zorlu bir parkur yapısıyla sporcuları karşılayacak. Etabın ilk bölümünde yer alan 2. kategori tırmanış, pelotonu erken safhalarda zorlayarak yarışın temposunu belirleyecek ilk kritik nokta olacak.

Yarışın 82. kilometresinde yer alan sprint kapısı, sprinterler için önemli bir hedef sunarken, etap boyunca dalgalı profil mücadeleyi sürekli diri tutacak. İlerleyen kilometrelerde konumlanan Türkiye Güzellikleri Sprint Kapısı'nın ardından, parkurun ikinci yarısında sporcuları bekleyen ikinci tırmanış kapısı, etabın kazananı üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

Tırmanışların ardından Kemer'e doğru uzanan bölümde tempo yeniden şekillenirken, uzun ve yıpratıcı parkur, etap sonuna doğru farkların açılmasına zemin hazırlayacak. Son kilometrelerde nispeten daha akıcı bir profil sporcuları beklerken, günün genel yorgunluğu finiş mücadelesinin kaderini belirleyecek. Sporcuların 16.00 – 16.30 saatleri arasında finiş çizgisine ulaşması bekleniyor.

Bu etap, TUR 2026'nın en uzun ve en zorlu parkurlarından biri olarak öne çıkarken, genel klasman mücadelesinde önemli kırılma anlarına sahne olmaya aday. Kemer finişi ise güçlü sprinterlerin yanı sıra dayanıklılığı yüksek bisikletçilerin de öne çıkabileceği farklı senaryolara açık bir mücadele sunuyor.

KEMER TUR'UN DENEYİMLİ DURAKLARINDAN BİRİ

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu rotasında daha önce Türkiye Güzellikleri Sprint Kapısı olarak yer alan Patara, 2026 yılı itibarıyla ilk kez bir etap startına ev sahipliği yaparak TUR tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

Kemer ise organizasyonun tecrübeli duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar 9 kez TUR rotasında yer alan Kemer, 5 kez etap startı, 4 kez ise finiş noktası olarak sporcuları ağırladı. 2014 ve 2021 yıllarında elde ettiği etap zaferleriyle Mark Cavendish, Kemer'de en fazla galibiyet yaşayan isim olarak dikkat çekiyor.

LİKYA UYGARLIĞININ İZİNDE AKDENİZ'İN BÜYÜLEYİCİ ROTASI

Patara'dan Kemer'e uzanan bu etap, yalnızca zorlu parkuruyla değil, Likya medeniyetinin izlerini taşıyan eşsiz coğrafyasıyla da dikkat çekiyor. Antik Likya Birliği'nin başkenti Patara, kilometrelerce uzanan altın sarısı kumsalları ve tarihsel derinliğiyle bu yolculuğun başlangıç noktasında güçlü bir hikâye sunarken, aynı zamanda dünyanın en önemli yürüyüş rotalarından biri kabul edilen Likya Yolu'nun da kapılarını aralıyor. Patara'da ayrıca, M.Ö. 167 yılında inşa edilen ve dünyanın bilinen en eski demokratik meclis binası olarak kabul edilen Likya Birliği yönetim merkezi Bouleuterion yer alıyor. TBMM tarafından restore edilen bu yapı, 2012 yılında yeniden ziyarete açılarak bölgenin tarihsel önemini günümüze taşıyor.

Kaş ve Kalkan hattında ilerleyen etap, Kaputaş Plajı'nın turkuaz tonları ve sarp kayalıklar arasında uzanan eşsiz manzarasıyla Akdeniz'in en etkileyici kıyı panoramalarını gözler önüne seriyor. Antik kentler, kaya mezarları ve tarihi limanlarıyla bu bölge, doğa ile tarihin iç içe geçtiği bir açık hava müzesi niteliği taşıyor.

Rotanın devamında yer alan Kekova ve Kaleköy, berrak sular altında saklı antik kalıntıları ve korunmuş dokusuyla ziyaretçilerine zamanda yolculuk hissi yaşatırken; Demre, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un mirası ve etkileyici kaya mezarlarıyla kültürel derinliği artırıyor. Finike ve Kumluca hattı ise portakal bahçeleri, sakin yaşam kültürü ve Akdeniz'in doğal zenginlikleriyle etap boyunca farklı bir ritim sunuyor.

Toros Dağları'nın Akdeniz'le buluştuğu bu rotada Çıralı ve Olympos, doğanın en saf haliyle korunmuş koyları, Caretta Caretta kaplumbağaları ve mitolojik hikâyeleriyle öne çıkarken; Phaselis Antik Kenti, denizle iç içe geçmiş tarihi dokusuyla bu yolculuğa benzersiz bir atmosfer katıyor.

Etabın finiş noktası Kemer ise modern marinaları, kristal berraklığındaki koyları ve Beydağları'nın etkileyici manzarasıyla Akdeniz'in en prestijli turizm merkezlerinden biri olarak bu eşsiz rotayı tamamlıyor.

AKDENİZ'İN ZENGİN MUTFAĞIYLA LEZZET DOLU BİR YOLCULUK

Patara'dan Kemer'e uzanan etap boyunca, Akdeniz mutfağının zengin ve karakteristik lezzetleri yarışa eşlik ediyor. Bölgenin köklü mutfak kültürü, doğal ürünlerin ön planda olduğu özgün tarifleriyle etap boyunca güçlü bir gastronomi çeşitliliği sunuyor.

Kaş ve Kalkan hattında öne çıkan deniz ürünleri, zeytinyağlılar ve yerel lezzetler, Akdeniz mutfağının taze ve rafine karakterini yansıtırken; bölgeye özgü doğal ürünlerle hazırlanan yemekler, bu yolculuğa özgün bir tat katıyor.

Finike ve Kumluca çevresinde yetişen ürünler, özellikle narenciye ve yerel üretimle şekillenen mutfak kültürüyle dikkat çekerken; Antalya mutfağının öne çıkan lezzetlerinden piyaz, tahinli kabak tatlısı ve Torosların özgün aromalarını taşıyan keçi peyniri, bu gastronomi deneyimini tamamlıyor.

Akdeniz'in doğallığını ve zenginliğini yansıtan bu lezzet rotası, uluslararası izleyiciye Türkiye'nin mutfak kültürünü güçlü ve etkileyici bir şekilde sunuyor.

TUR2026'NIN KRALİÇE ETABI YARIN KOŞULACAK

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabında (1 Mayıs), Antalya'dan Feslikan'a uzanan zirve finişli parkur, TUR 2026'nın kraliçe etabı olarak genel klasman mücadelesinin en kritik kırılma noktalarından birine sahne olacak.

