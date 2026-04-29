61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. Etap: Kraliçe etap göz kamaştıracak

23 takım, 27 ülkeden 158 bisikletçinin mücadele ettiği TUR 2026, 8 etap boyunca yalnızca sportif rekabeti değil, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini de uluslararası yayın ağıyla dünya sahnesine taşımaya devam ediyor.

1 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek Antalya – Feslikan etabı, 14.30 – 16.30 saatleri arasında TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak ve uluslararası yayın ağıyla dünya genelinde izleyiciyle buluşacak

6. ETAP: ANTALYA-FESLİKAN (127,9 KM)

1 Mayıs Cuma günü koşulacak 6. etap, 127,9 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Antalya'dan 12.15'te start alacak etap, Feslikan'da zirve finişle sona erecek. TUR 2026'nın kraliçe etabı olarak öne çıkan bu parkur, genel klasman mücadelesinin kaderini belirleyecek en kritik günlerden biri olacak.

Akdeniz kıyılarından başlayacak etap, Antalya şehir geçişinin ardından kademeli olarak yükselen bir parkur yapısıyla sporcuları karşılayacak. Etabın ilk bölümünde yer alan Türkiye Güzellikleri Sprint Kapısı ve ilerleyen kilometrelerdeki sprint mücadelesi, etap başında tempoyu artırırken, pelotonun kontrolünü zorlayacak unsurlar arasında yer alacak.

Ancak yarışın kaderi, son bölümde başlayacak uzun ve kesintisiz tırmanışta belirlenecek. Feslikan'a uzanan bu zorlu çıkış, yüksek eğimi ve sürekli artan temposuyla genel klasman favorilerini ön plana çıkaracak. Özellikle son kilometrelerde %10'un üzerine çıkan eğimler, sporcuların sınırlarını zorlayarak etabın en kritik anlarına sahne olacak.

Zirve finişle tamamlanacak etapta, tırmanış performansı üst düzey olan isimlerin öne çıkması beklenirken, sporcuların 16.00 – 16.20 saatleri arasında finiş çizgisine ulaşması öngörülüyor. Bu etap, genel klasman sıralamasının şekillenmesinde belirleyici rol oynayarak yarışın kaderini doğrudan etkileyecek.

FESLİKAN ZİRVESİ: TUR'A YENİ BİR TIRMANIŞ ARMAĞANI

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olan Antalya, ilk kez 1987 yılında rotaya dahil olurken, bugüne kadar toplam 29 kez TUR'a ev sahipliği yaptı. Genellikle sprint finişleriyle öne çıkan şehir, zaman zaman zirve finişli etaplara da sahne olarak yarışın kaderini belirleyen önemli duraklardan biri oldu.

Antalya'da ilk zirve finişi ise 2012 yılında Elmalı Göğübeli geçidinde gerçekleşti. Bugüne kadar toplam 6 kez TUR rotasında yer alan bu tırmanış, kraliçe etaplara ev sahipliği yaparak genel klasman mücadelesinin en kritik anlarına sahne oldu.

2026 yılı itibarıyla Feslikan zirvesi ise Antalya'nın TUR'a armağan ettiği yeni bir tırmanış olarak ilk kez parkurda yer alacak. Zirve finişle tamamlanacak bu yeni tırmanış, organizasyonun en zorlu etaplarından birine ev sahipliği yaparak yarışın seyrini doğrudan etkileyecek.

AKDENİZ'DEN TOROSLARA UZANAN DOĞA VE KEŞİF ROTASI DÜNYA VİTRİNİNDE

Antalya'dan Feslikan'a uzanan bu etap, Akdeniz'in kıyı güzelliklerinden Toros Dağları'nın zirvelerine uzanan eşsiz coğrafyasıyla da dikkat çekiyor. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya, masmavi denizi, tarihi mirası ve modern şehir yaşamıyla bu yolculuğun başlangıç noktasında güçlü bir atmosfer sunuyor.

Konyaaltı sahilinde başlayan rota, kristal berraklığındaki sular ve Beydağları'nın etkileyici silueti eşliğinde ilerlerken, şehrin dinamik yapısını doğayla buluşturuyor. Antalya'nın simgelerinden biri olan bu sahil hattı, modern yaşam ile doğal güzelliklerin uyumunu gözler önüne seriyor.

Rotanın ilerleyen bölümünde yükselmeye başlayan parkur, sporcuları Toros Dağları'nın büyüleyici doğasıyla buluşturuyor. Sarp kayalıklar, çam ormanları ve yüksek rakımlı yaylalar arasında ilerleyen etap, bölgenin zengin doğal dokusunu ortaya koyarken, Antalya'nın güçlü bir dağ coğrafyasına sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.

Bu coğrafyada yer alan Termessos Antik Kenti, dağların zirvesinde kurulu yapısı ve Büyük İskender'in dahi ele geçiremediği güçlü konumuyla tarih boyunca stratejik bir merkez olarak öne çıkıyor. Doğayla iç içe geçmiş bu kadim kent, ziyaretçilerine hem tarih hem de keşif duygusunu aynı anda yaşatıyor.

Etabın finiş noktası Feslikan Yaylası ise serin havası, yüksek rakımı ve doğayla iç içe yapısıyla Akdeniz'in sıcak kıyılarından farklı bir dünyaya kapı aralıyor. Torosların zirvesinde yer alan bu eşsiz nokta, yalnızca yarışın kaderini belirleyen bir finiş değil, aynı zamanda doğanın en saf haliyle hissedildiği özel bir durak olarak öne çıkıyor.

AKDENİZ'İN ZENGİN MUTFAĞIYLA LEZZET DOLU BİR YOLCULUK

Antalya'dan Feslikan'a uzanan etap boyunca, Akdeniz mutfağının zengin ve karakteristik lezzetleri yarışa eşlik ediyor. Bölgenin köklü mutfak kültürü, doğal ürünlerin ön planda olduğu özgün tarifleriyle etap boyunca güçlü bir gastronomi çeşitliliği sunuyor.

Antalya merkezde öne çıkan piyaz, serpme kahvaltı ve tandır kebabı gibi lezzetler, şehrin mutfak kültürünün temelini oluştururken; Toroslar'a doğru ilerledikçe Yörük kültürünün izleri mutfağa da yansıyor. Doğal üretimle hazırlanan saç kavurma ve Yörük kebabı gibi yöresel tatlar, bu yolculuğa özgün bir karakter katıyor.

Bölgenin zengin bitki örtüsü ve doğal yaşamı, kullanılan malzemelerin kalitesini ön plana çıkarırken, geleneksel tariflerle birleşen bu lezzetler, Akdeniz'in doğallığını Torosların özgün aromalarıyla buluşturuyor.

Akdeniz'in bereketi ile yayla kültürünün sadeliğini bir araya getiren bu gastronomi rotası, uluslararası izleyiciye Türkiye'nin mutfak zenginliğini güçlü ve etkileyici bir şekilde sunuyor.

Antalya TUR2026'ya Ev Sahipliği Yapmaya Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci günü (2 Mayıs), Antalya – Antalya etabı ile sona erecek. Turun sondan bir önceki etabı, bir kez daha sprinterler için fırsat sunacak.