61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2026 rotası ve takımların tanıtımı yapıldı

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 26 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2026 parkuru ve TUR'a katılacak takımlar, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen resmi basın toplantısıyla tanıtıldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yol bisikleti yarışlarında ProSeries kategorisinin en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olarak; yüzlerce araçtan oluşan dev konvoyu, küresel yayın gücü ve uluslararası etkisiyle bir kez daha Türkiye'yi canlı yayınlarla dünya sahnesine taşırken geleceğin bisikletçilerine ilham verecek.

"Gelenekten Geleceğe" temasıyla duyurulan TUR 2026, 60 yılı aşan mirasını geleceğe taşıyarak Türkiye'nin doğasını, tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini dünyaya anlatan güçlü bir uluslararası vitrin olacak.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu rotası Çeşme'den Ankara'ya...

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun köklü geçmişi, bu yılın parkuruna da anlam katıyor. Bu yıl yarış, Çeşme'den başlayarak Türkiye'nin farklı coğrafyalarını kat edecek ve 1969–1979 yılları arasında beş kez TUR'a ev sahipliği yapmış olan Ankara'da Türkiye'nin kalbinde tamamlanacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ev sahipliğinde düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile birlikte Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkan Metin Cengiz, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat'ın yanı sıra, destek veren kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Spor Pazarlama Müdürü Serhan Sarı, Türk Hava Yolları Sponsorluk Müdürü Yunus Özleyen, Türk Telekom Sponsorluk Yönetimi Müdürü Sinem Özmen sponsor markaların temsilcileri, çok sayıda medya mensubu ve bisiklet ailesinin katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Sayın Hasan Yıldırım; "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1963 yılında Marmara Bölgesi'nde başlayan yolculuğundan bu yana 60 yılı aşkın süredir istikrarlı şekilde büyüyerek bugün uluslararası ölçekte güçlü bir marka haline gelmiştir. Gelenekleriyle, sporcularıyla ve organizasyon kabiliyetiyle gelişen bu büyük organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği değil; Türkiye'nin gücünü, kültürel zenginliğini ve organizasyon yetkinliğini dünya sahnesine taşıyan en önemli değerlerimizden biridir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan'da İzmir Çeşme'den başlayarak 3 Mayıs'ta başkentimiz Ankara'da sona erecektir. Anadolu'nun eşsiz yollarında ilerleyecek bu rota boyunca ülkemizin doğal ve kültürel zenginlikleri milyonlarca izleyiciye ulaşacak, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır.

26 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında 8 etap olarak düzenlenecek 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, sporun birleştirici gücüyle ülkemiz ve dünya için başarılı bir organizasyon olmasını temenni ediyor; tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum."

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Veli Ozan Çakır;

"Türk sporu adına her fırsatta ifade ettiğimiz gibi sporda süreklilik büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 61. kez düzenleniyor olması da bu anlamda organizasyonu daha değerli ve anlamlı kılmaktadır. Bizler de bu organizasyonun her yıl daha da güçlenmesi ve dünyadaki etkisinin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

EK 1: 61. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU ROTA VE TEKNİK VERİLER

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 8 etaplı yapısıyla, Ege kıyılarından başlayıp Akdeniz'in zorlu dağ etaplarına ve başkent Ankara'daki büyük finale uzanan çok katmanlı bir parkur sunuyor. Toplamda yaklaşık 1.133,5 kilometrelik yarış mesafesi ve yüksek tırmanış profili, sprinterlerden tırmanışçılara kadar tüm sporcu tiplerine hitap eden dengeli ve rekabetçi bir yapı oluşturuyor.

TUR, 26 Nisan'da Çeşme – Selçuk etabı (153,1 km) ile start alıyor. Ege'nin rüzgârlı açık yollarında şekillenen bu etap, sprinterler için fırsat sunarken yan rüzgâr etkisiyle ilk günden taktik mücadeleyi ön plana çıkarıyor.

27 Nisan'da Aydın – Marmaris (152,8 km) etabı, ovalardan dağlara geçiş yapan yapısıyla yarışın karakterini sertleştiriyor ve genel klasman adaylarının ilk sinyallerini verdiği bir gün olarak öne çıkıyor.

28 Nisan Marmaris – Kıran (132,7 km), yüksek tırmanış metriği ve zirve finişiyle genel klasmanın ilk kez şekillendiği en kritik etaplardan biri oluyor.

29 Nisan Marmaris – Fethiye (130,4 km) etabı, dalgalı profiliyle sprinterlere yeniden fırsat sunarken sürpriz sonuçlara açık bir yapı sergiliyor.

TUR'un en uzun günü olan 30 Nisan Patara Antik Kenti – Kemer (181,2 km) etabı, uzun mesafesi ve zorlu tırmanışlarıyla dayanıklılık ve seleksiyonun belirleyici olduğu bir mücadele sunuyor.

1 Mayıs Antalya – Feslikan Yaylası (128,1 km) etabı, özellikle son bölümdeki sert tırmanışı ve HC (Hors Catégorie) zirve finişi ile TUR'un "Kraliçe Etabı" olarak en belirleyici günlerinden biri olarak öne çıkıyor ve genel klasmanda son büyük kırılmayı yaratıyor.

2 Mayıs Antalya – Antalya (150 km) etabı, düşük tırmanış profili ve yüksek temposuyla sprinterlerin öne çıktığı klasik bir etap olarak dikkat çekiyor.

TUR'un finali ise 3 Mayıs Ankara – Ankara (105,2 km) etabı ile gerçekleşiyor. Başkentte düzenlenen 7 turlu şehir parkuru hem sprinterler için son fırsatı hem de genel klasmanın kesinleştiği büyük finali ile tarihe geçecek.

Toplamda:

* 8 gün, 8 etap

* 1.133,5 km toplam mesafe

* 15.000 metreyi aşan toplam tırmanış

* Kraliçe etap ve HC zirve finiş içeren yüksek zorluk seviyesi

* Sprinterler, tırmanışçılar ve genel klasman favorileri için dengeli parkur yapısı

ile TUR 2026 rotası; yalnızca sportif rekabeti değil, aynı zamanda Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünya ekranlarına taşıyan güçlü bir organizasyon yapısı sunuyor.

EK 2: TAKIM BİLGİLERİ:

XDS Astana Team (Kazakistan - World Tour): Bisikletin en köklü ve başarılı takımlarından biri olan XDS Astana Team, TUR'un her zaman en iddialı ekipleri arasında oldu. Geçen sene Wout Poels ile genel klasmanın yanı sıra toplamda dört etap kazanan takım, geçmişte Mark Cavendish gibi bir efsaneyi de TUR'a getirmişti.

Alpecin-Premier Tech (Belçika - World Tour): Sprintler ve klasiklerin lider ekiplerinden Alpecin - Premier Tech, Türkiye Turu'ndaki sprint finişlerinin hakimi konumunda. Jasper Philipsen gibi dünya çapında yıldızlarla geçmiş yıllarda Türkiye'de peş peşe unutulmaz etap zaferlerine imza atan bu takım, TUR'da en sık yarışan ekiplerden bir tanesi.

Team Picnic PostNL (Hollanda - World Tour): Hollanda bisiklet ekolünün temsilcisi Team Picnic PostNL, geçmişte Fabio Jakobsen ve Tobias Lund Andresen gibi yeteneklerle TUR'a gelmiş, 2024'te Frank van den Broek ile turkuaz mayoyu kazanmıştı. Bu yıl da hem sprintleri hem tırmanışları hedefliyor olacaklar.

Burgos-Burpellet-BH (İspanya - ProTeam): İspanyol bisikletinin mücadeleci ruhunu yansıtan Burgos-Burpellet-BH, kaçışların ve atakların öne çıkan takımlarından. 2023'te Victor Langellotti ile Meryemana'da kazanan takımın hedefi, bir kez daha tırmanışlı günler olacak.

Caja Rural-Seguros RGA (İspanya - ProTeam): Yeşil-beyazlı formalarıyla pelotonun dikkat çeken ekiplerinden biri olan Caja Rural-Seguros-RGA, kendi evlerinde başlayacak Fransa Bisiklet Turu'nda ilk kez yarışacak. Geçmişte Pello Bilbao ile etap, José Gonçalves ile turkuaz mayoyu kazanan takım, kendileri için çok önemli olan Fransa Bisiklet Turu'nun provasını Türkiye'de gerçekleştirecek.

Equipo Kern Pharma (İspanya - ProTeam): İspanyol bisikletine birçok genç yıldız kazandıran Ewuipo Kern Pharma, son yıllarda TUR'a düzenli olarak katılıyor. 2020'de kurulan takım adını özellikle, 2024 İspanya Turu'nda kazandığı üç etapla duyurmuştu.

Euskaltel - Euskadi (İspanya - ProTeam): Bask bisikletinin efsanevi turuncu renginin günümüzdeki temsilcisi olan Euskaltel-Euskadi, Bask bölgesinin yokuşçu geleneğini Türkiye'nin zorlu tırmanışlarına taşıyor. 2018'de yeniden kurulan ekip, 2020'den beri ise ProTeam seviyesinde yarışıyor.

Team Flanders - Baloise (Belçika - ProTeam): Belçika'nın köklü bisiklet kültürünü yansıtan Team Flanders-Baloise, Belçika'nın Flaman bölgesinin adını taşıyor. Ekip bahar aylarını Belçika'nın taşlı yollarında geçirdi. Kaçış grupları ve ataklarla kendini gösteren Belçika temsilcisi, özellikle kaotik yarışlarda öne çıkıyor.

Team Novo Nordisk (ABD - ProTeam): Tamamı tip-1 diyabetli sporculardan oluşan bu takım, Türkiye Turu'nun düzenli konuklarından. Yıllardır TUR'da bir yandan kaçış gruplarında kendilerini gösteriyor, bir yandan da izleyenlere ilham oluyorlar.

Team Polti VisitMalta (İtalya - ProTeam): İki bisiklet efsanesi Ivan Basso ve Alberto Contador'un kurduğu takım, hem sprint hem tırmanışların iddialı ekiplerinden. TUR'da 2024'te Giovanni Lonardi ile harika bir etap zaferi tadan İtalyan takımı, bu yıl da Türkiye'ye etap hedefiyle geliyor.

Solution Tech Nippo Rali (İtalya - ProTeam): 2022'de kurulan ve ilk profesyonel zaferini aynı sene Antalya'da elde eden ekip, 2023'te Giro d'Italia'da yarışmıştı. Türkiye'yi yakından tanıyorlar ve hedefleri sprint etapları ile kaçışlar olacak.

TotalEnergies (Fransa - ProTeam): Tamamen Fransız bisikletçilerden oluşan bir kadroya sahip olan TotalEnergies, yarışın kontrolünü ele alabilecek takımlardan biri. Farklı sponsorlar ile yıllarca WorldTeam seviyesinde yarışan ekip, şu anda ProTeam klasmanında yarışsa da TUR'un en iddialı kadroları arasında yer alıyor.

Unibet Rose Rockets (Fransa - ProTeam): Pelotonun en yeni ve renkli takımlarından olan Unibet Rose Rockets, köklerini Bas Tietema'nın YouTube kanalından alıyor. Birkaç hafta sonra İtalya Bisiklet Turu'na ilk kez katılacak takımın TUR boyunca sosyal medya kanallarına üreteceği içerikler, en az mücadele gücü kadar yarışa keyif katacak.

Bardiani CSF 7 Saber (İtalya - ProTeam): Yeşil formalarıyla tanıdığımız Bardiani CSF 7 Saber, Türkiye Turu tarihinin en istikrarlı takımlarından. 2023'te Giulio Pelizzari gibi bir yeteneği TUR'a getiren takım, ev sahibi oldukları İtalya Bisiklet Turu'nun son provasını Türkiye'de yapacak.

Cofidis (Fransa - ProTeam): Geçtiğimiz yılın sonunda WorldTeam lisansını kaybeden Cofidis, ProTeam seviyesinde yarışıyor. Bu yarışa tırmanış ağırlıklı bir kadroyla gelen Fransız takımı, genel klasmanın en büyük adaylarından olacak.

MBH Bank CSB Telecom Fort (Macaristan - ProTeam): Bu sezon ilk kez ProTeam seviyesinde yarışmaya başlayan Macaristan takımı, İtalyan bisikletçilerin yoğun olduğu bir çekirdeğe sahip. Bu yarışta alacakları bir galibiyet, onlar için sezonun en önemli zaferi olabilir.

Modern Adventure Pro Cycling (ABD - ProTeam): ABD'li eski bisikletçi George Hincapie tarafından bu sezonun başında kurulan ekip, henüz ilk sezonunda ProTeam lisansı almayı başardı. Şimdiye dek uluslararası yarışlarda hiç galibiyeti olmayan ekip, TUR'da bir ilke imza atabilir.

Istanbul Team (Türkiye - Continental): 2023'te Beykoz adıyla kurulan takım, dört yıldır Continental seviyede mücadele ediyor. Onlar için sezonun en büyük yarışı olan TUR'a, milli sporcularımız ve TUR'un 2013 şampiyonu Eritreli Natnael Berhane ile geliyorlar.

Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye - Continental): 2026'nın Avrupa Bisiklet Başkenti olan Konya, yol bisikleti takımı ile TUR'da kaçışlar ve etaplar peşinde koşacak. Ramazan Yılmaz'ın Antalya Turu'ndaki etap galibiyeti, takımın TUR'dan beklentilerini arttırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye - Continental): Bu sezonun başında Continental seviyede kurulan takım, ilk kez TUR'da mücadele edecek olsa da tecrübeli bir kadroya sahip. Yarışın üç etabının Muğla ilinde bitiyor olması ise takım için büyük bir motivasyon.

Spor Toto Cycling Team (Türkiye - Continental): Türkiye'nin en uzun süredir Continental seviyede yarışan takımı olan Spor Toto Cycling Team, yarışa oldukça tecrübeli bir kadroyla geliyor. Geçen yıl kırmızı mayoyu kıl payı kaçıran takım, bu yıl TUR'da kaçışlar ve özel mayoların peşinde koşacak.