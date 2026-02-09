610 gün sonra mindere geri döndü! Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda şampiyon oldu. Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan ve 610 gün sonra resmi müsabakaya çıkan Kayaalp, elemelerde ABD'li Aden Ikaika Hammar Attao, çeyrek finalde de Gürcü Rati Talikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde Kazak Olzhas Syrlybay'ı 4-0'la geçen milli sporcu, finalde ABD'li Cohlton Michael Schultz'u 7-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Rıza Kayaalp'e altın madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verdi.