İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5972
  • EURO
    51,8028
  • ALTIN
    7029.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 610 gün sonra mindere geri döndü! Rıza Kayaalp'ten altın madalya
Spor

610 gün sonra mindere geri döndü! Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp altın madalya kazandı.

IHA9 Şubat 2026 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
610 gün sonra mindere geri döndü! Rıza Kayaalp'ten altın madalya
ABONE OL

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda şampiyon oldu. Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan ve 610 gün sonra resmi müsabakaya çıkan Kayaalp, elemelerde ABD'li Aden Ikaika Hammar Attao, çeyrek finalde de Gürcü Rati Talikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde Kazak Olzhas Syrlybay'ı 4-0'la geçen milli sporcu, finalde ABD'li Cohlton Michael Schultz'u 7-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Rıza Kayaalp'e altın madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.