61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi

26 Nisan Pazar günü Çeşme-Selçuk etabı ile başlayan 8 günde koşulan 8 etap ve 1153 kilometre yol kateden bisikletçiler Tur tarihinde ilk kez Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünden start alarak, finişe girdiler.

147 SPORCU ETABA BAŞLADI, GERÇEK START ANITKABİR ÖNÜNDEN VERİLDİ

Sekizinci ve son etaba 147 bisikletçi imza atarak start aldı. Nötrol startın sonrasında gerçek start Anıtkabir önünden verildi. Pelotonda herkesin birbirini sıkı sıkıya takip ettikleri görüldü. 10'uncu kilometreyi peloton toplu geçti. 8.etabın startı; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Okur, Sami Ağaoğlu ve Onur Şahin ile birlikte Türkiye Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz Ortakaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Abdullah Yalçın Tabak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat tarafından verildi.

VE BEKLENEN MAYOYU MUSTAFA TARAKÇI KAZANDI

Etabın 27.3'üncü kilometresi geçilirken nefesimizi tuttuk. Konya Büyükşehir Belediyespor bisikletçisi Burak Abay çizgiyi birinci geçti. İkinciliği aynı takımdan Ramazan Yılmaz elde etti ve bu takım dayanışması kapıdan puan alarak geçmemesine rağmen Mustafa Tarakçı'yı beyaz mayonun sahibi yaptı. Türkiye Güzellikleri Mayosu 4 yıl sonra tekrar bir Türk Takımı'nın sporcusuna gitti. Kapı geçildikten sonra Muğla Büyükşehir Belediyespor'dan Arda Tekirdağ ile Spor Toto'dan Feritcan Şamlı atak yaptılar. Zaman farkı 50 saniyeye çıktı. Etapta 40 kilometre geride kaldı.

SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI

46.6'ncı kilometrede etabın sprint prim kapısı geçildi. Yeşil Mayo için çekişen Davide Bellerini ile Tom Crabbe'nin çekişmesini etkileyecek bir durum ortaya çıkmadı. Feritcan Şamlı birinci, Arda Tekirdağ ikinci ve Team Picnic PostNL Takımı'nın sporcusu Sean Flynn üçüncülüğü elde etti. Kapı sonrası kaçış grubu peloton ile birleşti.

İKİNCİ SPRİNT PRİM KAPISI DA GEÇİLDİ

77.5'inci kilometrede etabın son prim kapısı olan sprint finişi yapıldı. Birinciliği Alpecin Takımı'ndan Tim Marsman aldı. İkinci Modern Adventure Pro Cycling takımından Byron Munton, üçüncü de Unibet Rose Rockets takımından Broholt Eivind Fougner oldu. Bu kapıda da Yeşil Mayo değişikliği gerçekleşmedi. Şimdi gözler Ballerini ile Crabbe'ye çevrildi.

İŞTE YENİ ŞAMPİYONLAR

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu muhteşem finişler, harika tırmanışlar ve takım sporcularının akıllara kazınacak harikulade kaçış atakları ile son buldu. Genel Ferdi Klasman birinciliğini elde edebilme adına Turun başından itibaren kıyasıya bir rekabet yaşandı. İlk iki etabı alan Team Flanders-Baloise Takımı'ndan geleceğin yıldızı olarak adlandırılan Tom Crabbe, Turkuaz mayoyu taşıma onuruna sahip oldu. Üçüncü etapta ise durum değişti. Sprinterlerin pek hoşlanmadığı tırmanış etabı koşuldu. Marmaris-Kıran etabını büyük bir ameliyat geçirmesine rağmen Equipo Kern Pharma Takımı'ndan Ivan Ramiro Sosa kazandı. Kıran zirvesine tek başına çıkan Sosa Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükseldi. Altıncı etap ve ikinci tırmanış etabına kadar Turkuaz Mayo Kern Pharma'lı sporcunun üzerindeydi.

HERŞEY ALTINCI ETAPTAN SONRA DEĞİŞTİ

Altıncı etapta Tur tarihinde ilk kez bir tırmanış etabı görücüye çıktı. Antalya-Feslikan etabı büyük çekişmeye sahne oldu. Turkuaz Mayonun sahibi Ivan Ramiro Sosa ile Berwick arasında süren amansız takip dramatik bir finişle son buldu. MBH Bank CSB Telecom Fort Takımı'ndan Christian Bagatin son 3 kilometrede atak yaptı. Herkes yakalanır diye beklerken Bagatin etabı birinci bitirdi. Esas çekişme Turkuaz Mayo içindi. Berwick son 1 kilometrede atak yaptı. Sosa peşine takıldı. Son 500 metrede Caja Rural'ın Avusturalyalı sporcusu Sosa'nın önünde finişe ikinci girdi ve yığılıp kaldı. Sosa 13 saniyelik farkı koruyamayınca Berwick 5 saniye farkla Genel Ferdi Klasman Birinciliğine yükseldi ve kalan 2 etapta birinciliğini koruyup mutlu sona ulaştı. Avustralyalı sporcu aynı zamanda bu birincilikle Dağların Kralı olarak anılan Kırmızı Mayonun da sahibi oldu.

YEŞİL VE BEYAZ İÇİN AMANSIZ TAKİP

Turun Beyaz ve Yeşil Mayoları için de büyük çekişme vardı. Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mustafa Tarakçı ile ATT Inwestments sporcusu Michal Pomorski arasında devam eden 1 puanlık fark yedinci etapta Tarakçı lehine bozuldu ve en son 2022'de Batuhan Özgür'den sonra Beyaz Mayoyu kazanan ilk Türk sporcusu Mustafa Tarakçı oldu. Yeşil Mayo için de durum aynı idi. Team Flanders-Bloise sporcusu Tom Crabbe arayı açmak istediyse de Astana'dan Davide Ballerini buna izin vermedi. Son etapta Crabbe müthiş bir finişle Yeşil Mayoyu tekrar Davıde Bellerını'den aldı.

ASTANA TAKIM ŞAMPİYONU OLDU

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonu ise World Tour ekibi Astana oldu. Lev Gonov, Davide Ballerini, Alessio Delle Vedove, Henok Mulueberhan, Matteo Scalco, Nicolya Vinokourov ve Darren Van Bekkum'dan kurulu takım mutlu sona ulaşarak takım birinciliği Kupasını aldı.

GALİBİYETLE BAŞLADI, GALİBİYETLE KAPATTI

Flanders - Baloise takımından Tom Crabbe, yokuş yukarı sprint finişiyle sona eren son etapta zafere ulaştı. Bir Türkiye Turu edisyonunda üç etap galibiyeti almayı başaran son bisikletçi, 2024 senesinde Tobias Lund Andresen olmuştu.

Sekizinci etapta ikinciliği Tartoletto - Isorex takımından Jelle Vermoote, üçüncülüğü ise Cofidis'ten Stanislaw Aniolkowski elde etti

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

TGA – GoTürkiye sponsorluğundaki Beyaz Mayo, Mustafa Tarakçı'ya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer tarafından takdim edildi.

Spor Toto sponsorluğundaki Yeşil Mayo, Tom Crabbe'ye Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından takdim edildi.

Türk Hava Yolları sponsorluğundaki Kırmızı Mayo, Sebastian Berwick'e Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından takdim edildi.

Mayoların teslimi sırasında protokolden; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Güvenlik Koordinasyon Daire Başkanı Asım Solak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Onur, Sami Ağaoğlu ve Onur Şahin ile birlikte Türkiye Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz Ortakaya, Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdullah Yalçın Tabak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat hazır bulundu.