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Spor

62 yıllık hasret sona erdi! Maç sonucu: Göztepe 1-0 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. 1-0'lık skorla maçı kazanan İzmir temcilcisi 62 yıl sonra rakibini mağlup etmeyi başardı.

28 Şubat 2021 Pazar 18:08 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 18:08
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Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

55. dakikada ceza sahası sağ çapraz pozisyondaki Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can, topu çeldi.

Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Berkan Emir, 84. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabaka Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Göztepe, Kasımpaşa'yı 62 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

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