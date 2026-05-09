9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
  64. TBMM Koşusu'nu ''Özmen Bey'' kazandı
Spor

64. TBMM Koşusu'nu ''Özmen Bey'' kazandı

64. TBMM Koşusu'nu Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı 'Özmen Bey' kazandı.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 18:29
At yarışlarında 64. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nu, Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı "Özmen Bey" isimli at kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre çim pistte koşulan yarışa, 4 ve yukarı yaşında safkan Arap atları katıldı.

Yarışı, Ömer Bilir'in sahibi olduğu ve antrenörlüğünü Ümit Arslan'ın üstlendiği "Özmen Bey" isimli at, jokeyi Selim Kaya idaresinde 1.44.49'luk dereceyle yarışı birinci bitirdi.

4 yaşındaki safkan bu birincilikle "üçlü taç"ın (triple crown) ilk ayağını kazanmış oldu.

Jokey Mehmet Kaya ile "Ak Filozof" isimli at ikinci, Vedat Abiş ile "Gökırmak" isimli at üçüncü, Ayhan Kurşun ile "By Türkoğlu" adlı at dördüncü, Muhammed Mir Bilgin ile "Gürbüz Tay" adlı at yarışı beşinci tamamladı.

Kazanan atın sahibi Ömer Bilir'e kupasını TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt takdim etti.

