UEFA Avrupa Ligi'nde kupa bu akşam Beşiktaş'ın stadı Tüpraş Park'ta sahibini bulacak. İstanbul'daki görkemli statta oynanacak dev finalde İngiliz temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg karşı karşıya gelecek. İki takımın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri ise 683 milyon 875 bin euroyu buluyor. Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Aston Villa'nın ise kadro değeri 492 milyon 500 bin avro. Piyasa değeri olarak arada fark olsa da Freiburg da sistemli ve tehlikeli bir takım.

EN PAHALI OYUNCU ROGERS

İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers, 80 milyon euro ile hem Aston Villa'nın hem karşılaşmanın en pahalı oyuncusu olurken, 35 milyon euroluk değere sahip 20 yaşındaki Johan Manzambi ise Freiburg'un en yüksek bedelli ismi olarak öne çıkıyor. Aston'da 45 milyon euroluk Onana ve 40 milyon euroluk Konsa da bulunuyor. Youri Tielemans 35 milyon euro değerle İngiliz ekibinde 4'üncü sırada, yani Freiburg'un en pahalı oyuncusuna denk geliyor. Alman ekibinde değeri 10 milyon euro ve üstü olan toplamda 7 futbolcu var.

İKİ TAKIM DA İLK PEŞİNDE

Daha önce İstanbul'da oynanan finallerde Liverpool, Manchester City, Chelsea gibi takımlar kupa sevinci yaşamıştı. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak olan Aston Villa da Ada ekiplerinin bu şansına güveniyor. Alman temsilcisi Freiburg da tıpkı Aston gibi tarihinde ilk kez bir Avrupa Ligi finaline çıkacak. İki takımdan biri İstanbul'da tarihinin en büyük başarısına imza atacak. Karşılaşmanın biletleri kısa süre içinde tükenirken 42 bin kapasitelik stat yarı yarıya olarak paylaşılacak.