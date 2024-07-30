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Spor

7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu, olimpiyattaki mücadelesiyle takdir topladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova, performansıyla dikkat çekti.

AA30 Temmuz 2024 Salı 22:51 - Güncelleme:
7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu, olimpiyattaki mücadelesiyle takdir topladı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova, oyunlardaki performansıyla seyircilerden büyük destek aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen organizasyonda ilk maçında Çinli sporcu Qixuan An'ı 6-5 mağlup eden Azerbaycanlı okçuyu, tribünler uzun süre alkışladı.

Son 32 turuna yükselerek Alman okçu Michelle Kroppen'le eşleyen 34 yaşındaki sporcu, bu turda ise rakibine 6-2 mağlup olarak son 16 turuna yükselemedi.

Invalides alanındaki tribünleri dolduran sporseverler, alkışlarla Yaylagül Ramazanova'ya destek verdi.

Karşılaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Azerbaycanlı sporcu, son 16 turuna kalmayı çok istediğini ancak bunu başaramadığı için üzgün olduğunu söyledi.

7 aylık hamile olduğunu belirten Ramazanova, "Bebeğin sağlığı yerinde. Hamileyim ama olimpiyatlara da her zamanki gibi hazırlandım. Hamile olmam, antrenmanlara etki etmedi." açıklamasını yaptı.

Yaylagül Ramazanova, seyircilerin verdiği destek hakkında, "Çok destek verdiler. Son atışlarda 10 atsaydım daha çok alkış gelirdi. Devamını getirmek isterdim ama yapamadım." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Türk sporcularla ilgili konuşan Ramazanova, "Olimpiyat Köyü'nde sadece okçuları görüyorum. Mete Gazoz son etabında 30 attı. Ben de onun gibi 30'la devam etmeyi çok istiyordum ama olmadı." ifadelerini kullandı.

ANTRENÖR NATİQ FAZİLOV: "ONDAN ÇOK BEN HEYECANLANIYORUM"

Yaylagül Ramazanova'nın antrenörü Natiq Fazilov da sporcusunun 7 aylık hamile olduğunu belirterek "Atış yaparken bir ona bakıyorum, bir çocuğa bakıyorum. Ondan çok ben heyecanlanıyorum." diye konuştu.

Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın dün kazandığı bronz madalyaya da değinen Fazilov, "Öncelikle Türkiye takımını tebrik ediyorum. Dün erkekler çok güzel sonuç aldı. Bronz madalya aldılar. Okçuluk tarihinde çok muteber ve güzel bir başarı oldu. Bütün Türk dünyasını tebrik ediyorum. İnşallah bu olimpiyatta da Türkiye çıkışını sürdürecek, Azerbaycan da çıkış yapacak." şeklinde görüş belirtti.

  • Azerbaycan okçu
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