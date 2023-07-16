Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Rusya kampının ardından takımdan gönderilecek isimleri belirledi. İşte İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği 7 futbolcu...

ATTILA SZALAI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Alexander Djiku ve Becao'ya savunmaya görev vermek istediği için Attila Szalai'yi ilk 11'de düşünmüyor. Bu nedenle talipleri olan Macar savunma oyuncusu ile yollar ayrılacak.

JOAO PEDRO

Fenerbahçe'de geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Joao Pedro, İtalya ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin radarına girdi. Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin arkasında kalacak olan Joao Pedro'nun forma şansı düşük olduğu için İsmail Kartal, tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

DIEGO ROSSI

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana inişli çıkışlı performans gösteren Diego Rossi, İsmail Kartal'ın planlamasında yer almıyor. Ryan Kent transferi sonrasında 11 şansı kalmayan Rossi ile yollar ayrılacak.

WILLIAN ARAO

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, savunma yönü daha ön planda olan Willian Arao'yu kadroda düşünmüyor. Orta sahada çift taraflı oyuncular düşünen İsmail Kartal, Arao'nun planları arasında olmadığını yönetime bildirdi.

GUSTAVO HENRIQUE

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullandığı Gustavo Henrique, İsmail Kartal'ın planları arasında kesinlikle yer almıyor. Sarı-lacivertli takımda yedekler arasında bile düşünülmeyen Gustavo Henrique, kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'den ayrılacak.

NAZIM SANGARE

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana kendini gösteremeyen, sonrasında talihsiz sakatlık yaşayan Nazım Sangare, sarı-lacivertli takıma bir türlü adapte olamadı. İsmail Kartal, Nazım Sangare'yi de takımda düşünmediğini yönetime iletti.

SERDAR DURSUN

Başta Süper Lig ve Almanya olmak üzere birçok kulüpten talibi olan Serdar Dursun, İsmail Kartal'ın kafasındaki planlamada yer almıyor. Umut Nayir transferi sonrasında forma şansı kalmayan Serdar Durun ile de sarı-lacivertliler yollarını ayıracak.