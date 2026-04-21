  • 7 basamak birden yükseldi! İşte A Milli Kadın Futbol Takımı'nın sıralamadaki yeri
Spor

7 basamak birden yükseldi! İşte A Milli Kadın Futbol Takımı'nın sıralamadaki yeri

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 7 basamak yükselerek 51. sıraya çıktı.

AA21 Nisan 2026 Salı 17:45
ABONE OL

FIFA, internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralamasını yayımladı.

İspanya'nın ilk sırada, ABD'nin ikinci basamaktaik yerini koruduğu listede iİngiltere, Almanya'nın yerine üçüncü sıraya yerleşti.

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında geçen cumartesi günü sahasında İsviçre ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı, listede 7 basamak yükselerek 1475 puanla 51. sırada yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
