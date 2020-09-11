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Spor

7 eksikli PSG, Lens'e mağlup oldu

Fransa Ligue 1'in ilk hafta erteleme mücadelesinde PSG 7 oyuncusundan eksikle, Lens'e konuk oldu. 1 golün atıldığı maçta 3 puanın sahibi Lens oldu.

11 Eylül 2020 Cuma 00:00 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 00:00
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Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lens 1-0 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu. Mücadelede PSG'de koronavirüs testi pozitif çıkan tam 7 yıldız oyuncu kadroda yer almadı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarının 57. dakikasında Ganago'nun golüyle Lens öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da oyuncu değişiklikleriyle üstünlük sağlamaya çalışsa da sonuç değişmedi ve mücadeleyi Lens 1-0 kazandı.

PSG bu karşılaşmada Di Maria, Mbappe, Navas, Paredes, Icardi, Marquinhos ve Neymar'dan yoksun çıkmak zorunda kaldı ve genç oyuncularla sahada yer aldı.

PSG bu sonucun ardından sezona yenilgiyle başlamış oldu. Lens ise ilk maçında ilk galibiyetini yaşadı.

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