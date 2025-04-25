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Spor

7. Etnospor Kültür Festivali, 22-25 Mayıs'ta İstanbul'da

Dünya Etnospor Birliği, yoğun ilgi gören Kültür Festivali'nin 7'ncisini 22-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleyecek. Ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 15:52 - Güncelleme:
7. Etnospor Kültür Festivali, 22-25 Mayıs'ta İstanbul'da
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Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek olan festivale 35 ülkeden katılım sağlanacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

ÜCRETSİZ DENEYİM FIRSATLARI

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler sunulacak. Profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek olan ok atma, at binme gibi birçok geleneksel sporlar ve oyunları ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkânı sağlanacak.

Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ve oyunlar başta olmak üzere doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkânına da erişebilecekler.

ÇOCUKLAR VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

7. Etnospor Kültür Festivali, çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecekler.

Dezavantajlı gruplara özel etkinlikler, müsabakalar ve sahne etkinlikleri de festivale renk katacak. Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkânlar sunacak.

DÜNYA KÜLTÜRLERİ BU FESTİVALDE

Ziyaretçilere birçok deneyim imkânı sunacak olan Dünya Etnospor Birliği, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken; eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivitenin yer aldığı 7. Etnospor Kültür Festivali 22 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

GELENEK AİLEDE BAŞLAR: AİLE OBASI

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez "Aile Obası" kuruluyor. "Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekiyor.

Aile Obası'nda ziyaretçiler, aileleriyle birlikte geleneksel oyunları deneyimleyebilecek, kültürel etkinliklerde birlikte vakit geçirecek ve özel atölyelere katılarak ortak hatıralar oluşturabilecekler. Ayrıca, çocuk ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeye yönelik söyleşiler, rehberlik içerikleri ve interaktif aktiviteler de bu alanda yer alacak.

Etnospor Kültür Festivali'nin ruhunu yansıtan Aile Obası, "aile" kavramının önemini yeniden hatırlatmak ve toplumun temel taşı olan aileleri bir araya getirmek amacıyla kapılarını ziyaretçilerine açacak.

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