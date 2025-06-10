7 gollü düelloda kazanan Belçika!

2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. haftasında Belçika, gol düellosuna dönen maçta Galler'i 4-3 yenerek 3 puanı kaptı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku, 19. dakikada Youri Tielemans, 27. dakikada Jeremy Doku ve 88. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

Konuk ekip Galler'in golleri ise 45+7'de penaltıdan Harry Wilson, 51'de Sorba Thomas ve 69'da Brennan Johnson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılan Belçika, 4 puana yükseldi. Galler ise 4. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.