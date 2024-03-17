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Spor

7 gollü maç uzatmaların sonunda Manchester United'ın!

İngiltere'de FA Cup çeyrek finalinde Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaştı. 7 golün çıktığı maçı Kırmızı Şeytanlar 4-3 kazandı.

17 Mart 2024 Pazar 21:36 - Güncelleme:
7 gollü maç uzatmaların sonunda Manchester United'ın!
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İngiltere'de FA Cup çeyrek finalinde Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Manchester United, Liverpool'u uzatmaya giden maçta iki kez geriye düşmesine rağmen yakaladı ve uzatmada tur atladı.

Manchester United, 10. dakikada Scott McTominay'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Liverpool, 44. dakikada Alexis Mac Allister ve 45. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Old Trafford'daki maçı bırakmayan Manchester United, 87. dakikada Antony'nin golüyle durumu 2-2 yaptı ve uzatma bölümüne geçildi.

Liverpool, maçın 105. dakikasında Harvey Elliott ile Manchester United karşısında 3-2 öne geçti ve turu geçebilmek için sürenin bitmesini beklemeye başladı.

Pes etmeyen Manchester United, 112. dakikada Marcus Rashford ve 120+1. dakikada Amad Diallo'nun golleriyle maçı 4-3 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Manchester United'da Amad Diallo 120+2. dakikada formasını çıkardığı için ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Manchester United futbolcuları ve taraftarlar, ezeli rakipleri Liverpool'u elemelerinin ardından büyük sevinç yaşadılar.

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