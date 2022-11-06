7 gollü maçın galibi Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'de 11 haftada 2 puanla son sıradan kurtulamayan Altaş Denizlispor, ilk galibiyetini teknik direktör Giray Bulak yönetiminde çıktığı ilk maçta Tuzlaspor'u yenerek aldı: 4-3.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini ilki penaltıdan 5 ve 30'uncu dakikalarda Ömer Şişmanoğlu, 47 ve 52'nci dakikalarda Mustafa Çeçenoğlu attı. Düelloda konuk ekibe 8'inci dakikada Cisse, 35'inci dakikada Bünyamin ve 80'inci dakikada penaltıdan Adeniyi'nin golleri yetmedi. Kulüpte 17 yıl sonra teknik direktörlük görevine dönen Giray Bulak yönetiminde bu sezon ilk kez kazanan Denizlispor, son sıradan kurtulamasa da puanını 5 yaparak yarışta umutlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada taçtan gelen topa İsmail'in elle oynaması sonucu VAR'ın uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ömer, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

8. dakikada ceza sahası içinde Denizlispor'un uzaklaştıramadığı topla buluşan Cisse, rahat bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara bıraktı. 1-1

30. dakikada Berkant'ın sağ çaprazdan vurduğu top savunmaya çarparak penaltı noktasında bulunan Ömer'in önünde kaldı. Ömer, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 2-1

35. dakikada sol çaprazdan Adeniyi'nin gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Bünyamin, kaleye yönünü çevirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

47. dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top sağ direğin dibinden ağlara gitti. 3-2

50. dakikada konuk ekipten Yahaya'nın şutu direkten döndü.

51. dakikada sol çaprazdan ceza sahasını içine rakiplerini çalımlayarak giren Mustafa'nın vurduğu top, savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 4-2

80. dakikada ceza sahası içinde Bünyamin'in Muhammed'le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adeniyi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-3

Maç başka gol olmayınca 4-3 sonuçlandı.

Hakemler: Adem Cinek xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Mehmet Şengül xx

A. Denizlispor: Hüseyin xx, Hakan xx, Muhammed xx, Berkant xx (Okan dk. 62 x), Gökhan xx, Muhammed xx, Djedje xx, Emre xx, Bekir x, Mustafa xxx, Ömer xxx (Erdal dk. 90 ?)

Yedekler: Ali Eren, Şerefhan, Asım, Emre, Alaattin, Samet, Melik, Oğuzhan

Teknik Direktör: Giray Bulak

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Yahaya xx (İbrahim dk. 64 x), Gökhan Akkan xx, İsmail xx (Emirhan dk. 64 x), Ogün xx, Cisse xxx, Mata xx (Mehmet dk. 82?), Erol Can xx (Kone dk. 59 x), Mustafa Emre xx (Muhammed Demirci dk. 82 ?), Bünyamin xx, Adeniyi xx

Yedekler: Angeler, Olatunbosun, Kerem, Savıc

Teknik Direktör: Barış Yılmazer

Goller: Ömer (dk. 5), (dk. 30), Mustafa (dk. 47) (dk. 51) (Denizlispor), Cisse (dk. 8), Bünyamin (dk. 35), Adeniyi (dk. 80) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Emre, Mustafa, Gökhan, Djedje, Hüseyin (Denizlispor)