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Spor

7 gollü maçta 3 puan Crystal Palace'ın

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği West Ham United'ı 4-3 mağlup etti.

29 Nisan 2023 Cumartesi 17:22 - Güncelleme:
7 gollü maçta 3 puan Crystal Palace'ın
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Premier Lig'in 34. haftasında Roy Hodgson'ın ekibi Crystal Palace ile David Moyes'in yönetimindeki West Ham United karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan ve 7 gole sahne olan mücadeleyi ev sahibi Crystal Palace 4-3 kazanırken ev sahibi ekibin gollerini; 15. dakikada Jordan Ayew, 20. dakikada Wilfred Zaha, 30. dakikada Jeffrey Schlupp ve 66. dakikada penaltıdan Eberechi Eze kaydetti. Konuk ekip West Ham'ın gollerini ise 9. dakikada Tomas Soucek, 35. dakikada Michail Antonio ve 72. dakika Nayef Aguerd kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace puanını 40'a yükseltirken, West Ham 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Crystal Palace deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, West Ham zorlu Manchester City deplasmanına çıkacak.

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