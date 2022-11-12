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Spor

7 gollü maçta 3 puan Tottenham'ın

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 15. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Leeds United'ı 4-3 mağlup etti.

12 Kasım 2022 Cumartesi 20:14 - Güncelleme:
7 gollü maçta 3 puan Tottenham'ın
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Premier Lig'de Tottenham, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Antonio Conte'nin ekibi sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Leeds United, 10. dakikada Crysencio Summerville'nin attığı golle öne geçti. 25. dakikada Harry Kane bu gole karşılık verdi. Leeds 43. dakikada Rodrigo ile öne geçti ve ilk yarı Leeds United'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Tottenham, 51. dakikada bu kez Ben Davies ile skoru 2-2 yaptı. Leeds United'da Rodrigo 76. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 3-2 öne taşıdı.

BENTANCUR SAHNEDE

Tottenham'da Rodrigo Bentancur 81 ve 83. dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Leeds United'da Tyler Adams, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Tottenham, 29 puana yükseldi. Leeds United 15 puanda kaldı.

Tottenham, Dünya Kupası arasının ardından ligde Brentford deplasmanına gidecek. Leeds United, Manchester City'yi ağırlayacak.

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