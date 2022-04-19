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Spor

7 gollü maçta kazanan Denizlispor

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 4-3 mağlup etti.

AA19 Nisan 2022 Salı 18:18 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 18:18
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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-3 yendi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Lopes, Hakan Çinemre, Özer Özdemir (Dk. 61 Aissati), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, İlhan Depe (Dk. 74 Mustafa Çeçenoğlu), Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90 Muhammet Özkal), Djedje (Dk. 90 Erdal Akdari)

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Rroca (Dk. 75 Eslem Öztürk), Emir Kaan Gültekin (Dk. 58 İbrahim Yılmaz), Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Oğuzhan Berber), Ethemi (Dk. 88 Abazaj), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar (Dk. 88 Emrecan Uzunhan), Topalli

GOLLER: Dk. 11 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 40 İlhan Depe, Dk. 70 Lopes, Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 28, 39 ve 44 Rroca (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Hakan Çinemre, Dk. 42 Özer Özdemir, Dk. 83 Lopes (Altaş Denizlispor)

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