Goutas, bu sezon TS'nin yediği en erken golü attı. Felipe Augusto, 16. lig maçında 8. golünü kaydetti. Dünkü maçtaki 7 golün 5'i kafa vuruşlarından geldi.

Beşiktaş maçının ilk yarısı ve Kupa'daki Alanya müsabakasında beklentilerin altında kalan Trabzonspor, dün Gençlerbirliği karşısında da iyi başlamadı. Daha arzulu görünen ev sahibi, 5'te Goutas ile perdeyi açtı. Fırtına ise ilk yarım saat adeta yokları oynadı. 31'de Tongya ile Gençler, 2-0'ı buldu. Tekke'nin öğrencileri durumun ciddi olduğunu anlayıp yüklenmeye başladı. 45+2'te Augusto, farkı 1'e indirdi ve ikinci devre için Trabzon'a umut verdi. İkinci devrenin başında Bordo-Mavililer geri dönüş için istekliydi. Augusto, 50'de şık bir kafa vuruşu yaptı ve maç dengelendi. Oyunun Trabzon lehine değişeceği düşünülürken, 52'de Oğulcan kafayı kullandı, savunma ve Onana uyudu. 58'de ise Koita benzer bir gol attı. 67'de Muçi'nin penaltısıyla Fırtına tekrar hayal kurdu. Mücadele sanki bir hentbol maçına döndü ve adeta her hücum gol oldu. 73'te Tongya'nın golü iptal edildi. Trabzon bu fırsatı kullanamadı...

8 OYUNCU KADRODA YOK

Fırtına'da dün 8 önemli oyuncu kadroda yoktu. Afrika Kupası'na giden Paul Onuachu ve Oulai'nin dışında Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Edin Visca, Baniya ve Anthony Nwakaeme sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı. Arif, Sikan, Bouchari şans buldu. Bazı maçlarda sağ bek olarak kullanılan Ozan Tufan esas mevkisi orta sahaya geçti.

SAVİC YİNE SAKATLANDI

Bordo-Mavili takıma imza attığı günden beri sakatlık problemleriyle boğuşan Stefan Savic, Gençlerbirliği maçında da aynı akıbeti yaşadı. Karadağlı futbolcunun yerine 39'uncu dakikada Serdar Saatcı oyuna dahil oldu. Golsüz biten G.Saray maçında sakatlanan ve ilk kez dün 11'de başlayan 34 yaşındaki Stefan Savic, mücadelede ilk devreyi göremedi.

İLK GOL TAKINTISI

Trabzonspor son haftalarda maça yenik başlamayı adeta alışkanlık haline getirdi. Karadeniz ekibi; Başakşehir ve Konya maçlarında geri dönüp kazanmış, Beşiktaş mücadelesinde ise berabere kalmıştı. Evindeki Beşiktaş derbisinde ilk yarıda 2-0 yenik duruma düşen Bordo-Mavililer, dün Başkent'te de aynı senaryoyu yaşadı. Gençlerbirliği 5'inci dakikada Goutas, 31. dakikada ise Tongya ile skoru 2-0'a getirdi. Karadeniz ekibinde Oulai ve golcü Paul Onuachu'nun yokluğu oyun gücünün düşmesinde önemli bir etken oldu.