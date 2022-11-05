7 gollü maçta kazanan Leeds United

Premier Lig'de Leeds United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadele gol düellosuna sahne olurken, ev sahibi Leeds United, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Rodrigo, 60. dakikada Sam Greenwood, 68. dakikada Liam Cooper ve 84. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. Mücadelede konuk ekip Bournemouth'un golleri ise 7. dakikada Marcus Tavernier, 19. dakikada Philip Billing ve 48. dakikada Dominic Solanke'den geldi.

Bu sonucun ardından Leeds United, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 15'e çıkardı. Bournemouth ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leeds United, Tottenham deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Everton'u konuk edecek.