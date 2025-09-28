7 gollü maçta kazanan Trabzonspor

Christ Oulai ilk kez Trabzonspor'da forma giydi.

Wagner Pina 2 asistle performans gösterdi.

Felipe Augusto, 4 maç sonra skor katkısı verdi.

Trabzonspor, Karagümrük karşısında etkili oynadı, rakibini kolay kolay kalesine yaklaştırmadı. İlk yarının 20. dakikasında Augusto ile öne geçen Bordo-Mavililer, 28'de Tiago Çukur'a engel olamasa da disiplini elden bırakmadı. Yeniden baskı kuran Karadeniz ekibi, 35'te ise Onuachu'nun müthiş golüyle yeniden öne geçti. 2.01'lik dev forvet, ceza sahası içerisinde ne kadar tehlikeli olduğunu, yaptığı estetik vuruşla gösterdi. 45+8'de penaltıdan atan Onuachu, takımını rahatlattı. Karagümrük, ikinci devreye golle başlamak istedi fakat 48'de ofsayta takıldı. İstanbul ekibi, yaptığı ataklarda etkili olamadı, dakikalar 68'i gösterdiğinde 9 şut çekmiş ve sadece 1 isabet bulabilmişlerdi. Rahat bir maç oynayan Trabzonspor, 88'de Sikan'ın golüyle skoru 4-1'e getirdi. Fakat savunmada basit hatalar yapınca Fofana'nın golleriyle skor 4-3 oldu. Kalan sürede bir hata daha yapmayan Trabzonspor, kazanmasını bildi.