İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

7 gollü maçta kazanan Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti. Bordo mavili ekip 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 09:32 - Güncelleme:
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor
ABONE OL

Christ Oulai ilk kez Trabzonspor'da forma giydi.

Wagner Pina 2 asistle performans gösterdi.

Felipe Augusto, 4 maç sonra skor katkısı verdi.

Trabzonspor, Karagümrük karşısında etkili oynadı, rakibini kolay kolay kalesine yaklaştırmadı. İlk yarının 20. dakikasında Augusto ile öne geçen Bordo-Mavililer, 28'de Tiago Çukur'a engel olamasa da disiplini elden bırakmadı. Yeniden baskı kuran Karadeniz ekibi, 35'te ise Onuachu'nun müthiş golüyle yeniden öne geçti. 2.01'lik dev forvet, ceza sahası içerisinde ne kadar tehlikeli olduğunu, yaptığı estetik vuruşla gösterdi. 45+8'de penaltıdan atan Onuachu, takımını rahatlattı. Karagümrük, ikinci devreye golle başlamak istedi fakat 48'de ofsayta takıldı. İstanbul ekibi, yaptığı ataklarda etkili olamadı, dakikalar 68'i gösterdiğinde 9 şut çekmiş ve sadece 1 isabet bulabilmişlerdi. Rahat bir maç oynayan Trabzonspor, 88'de Sikan'ın golüyle skoru 4-1'e getirdi. Fakat savunmada basit hatalar yapınca Fofana'nın golleriyle skor 4-3 oldu. Kalan sürede bir hata daha yapmayan Trabzonspor, kazanmasını bildi.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.