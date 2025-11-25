7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!

10'da Ebosele kırmızı gördü, Edin Visca devam edemedi. Onuachu'nun 47'de attığı gol ofsayttan iptal oldu. Kırmızı kart ve maçtaki 2 penaltı VAR'la geldi.

Eksiklerle uğraşan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin "En zor maçımız olacak" açıklamasıyla Başakşehir sınavına başladı. 10'da Visca'nın sakatlanmasıyla planlar değişti. Başakşehir ilk yarı 10 kişi kaldığı bölümde derli toplu oynadı ve penaltı golüyle öne geçti. Mustafa'nın ara pasında Felipe, Onuachu boşta olmasına rağmen kendinden emin bir vuruşla eşitliği getirdi. Fakat Augusto sonrasında savurgandı. Şehir'de 45. dakikada sahneye çıkan Shomurodov, muhteşem bir kafa golü attı. Fırtına ikinci devre oyunu rakip yarı sahaya yıktı fakat final pasları sorunluydu. Yüksek baskı sonucunu verdi ve Onuachu penaltıyla eşitledi. Oyuna giren Muçi peşinden 3-2 yaptı skoru. Fırtına maçı koparamayınca 90+1'de Bertuğ, 3-3'e getirdi. Fakat gol orucunu bozan Muçi, 90+11'de "Sezonun en çılgın maçı olacak" diyerek Trabzon'a kazandırdı.