7. haftanın hakemleri belli oldu

AA 22 Ekim 2020 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:25

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Caner Ak

19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

25 Ekim Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor: Emre Kargın

13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan

16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın

16.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Altay-Giresunspor: Sarper Barış Saka

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Murat Erdoğan

19.00 Akhisarspor-Bursaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy