İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8304
  • EURO
    9,2652
  • ALTIN
    481.398
  • BIST100
    1210.97
Spor

7. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:25
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Caner Ak

19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

25 Ekim Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor: Emre Kargın

13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan

16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın

16.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Altay-Giresunspor: Sarper Barış Saka

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Murat Erdoğan

19.00 Akhisarspor-Bursaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.