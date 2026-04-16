  • 7 isim ceza sınırında! Kritik virajda Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zirve yarışında Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı lacivertli ekip sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. İşte detaylar...

AA16 Nisan 2026 Perşembe 10:19
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.

Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

2 EKSİK

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

