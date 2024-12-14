7 maç sonra 3 puanla tanışan Bodrum FK rahat nefes aldı

Teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırıp dümene Volkan Demirel'i getiren yeşil-beyazlılar bir anda kendini düşme hattında buldu. Volkan Demirel ise takımının başında ilk 3 puan sevincini yaşadı. Sivasspor müsabakasından önce Bodrum FK ile 4 maça çıkan Demirel sadece 1 beraberlik alırken, 3 maçı kaybetti. İlk kez Bodrum FK ile kazanma sevinci yaşayan Volkan Demirel, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kazanmayı hak ettiklerini belirten Volkan Demirel, "İlk 20 dakika gol yememe duygusu takımı biraz güvensizliğe itti. Ancak topu tutup, pas yapmaya başlayınca kenar ortalarla pozisyonlara girmeye başladık. Çok çalışıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde golü bulduk. Düşündüklerimizi sahaya aktarabildiğimiz için ben çok mutluyum" dedi.

'BİZ DOĞRU YOLDAYIZ'

Daha da iyi yola gireceklerini anlatan Demirel şöyle konuştu:

"Biz doğru yoldayız. Biz yavaş yavaş bazı şeyleri değiştirerek bu lige uygun bir takım yaratmaya çalışacağız. Transferlerle beraber daha da istenilen bir Bodrum yaratmaya çalışacağız. Bizim amacımız ve hedefimiz belli. Bu sene doğru hareket ederek seneye daha iddialı, yerini hissettirebilen bir Bodrum'a sahip olacağız. Burada çok güzel bir ortam var. Bu ortama uygun oyuncular transfer etmek istiyoruz. Bu oyuncuları getirebilirsek Bodrum'u hep beraber yaratacağız."