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7 Ocak Beşiktaş son dakika transfer haberleri, BJK transfer son durum nedir

7 Ocak Beşiktaş transfer haberlerinde neler var BJK son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Beşiktaş transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Beşiktaş’ta transfer gelişmeleri hız kazandı. TFF tarafından belirlenen resmi transfer dönemi başladı. İşte, 7 Ocak güncel Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika BJK transfer gelişmeleri. Monaco da Hırvat stoperle ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar ise 14 milyon euro seviyelerinde Vida’yı satmayı düşünüyor. Kartal, bir yandan da alternatifler konusunda çalışmaları sürdürüyor. Bu isimlerden biri Milan’ın Kolombiyalı savunmacısı Zapata. Başarılı oyuncu ve kulübü ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, Flamengo'ya teklif edildi ancak Brezilya ekibi Adriano'yu istemedi. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli sol bek Adriano için Brezilya'dan transfer iddiası geldi. Coluna do Flamengo sitesinin haberine göre menajerler aracılığıyla Flamengo'ya Adriano teklif edildi. Ancak Flamengo, kendilerine teklif edilen Adriano'yu reddetti.

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Beşiktaş transfer haberleri 7 Ocak Cuma BJK son dakika transfer gelişmeleri siyah beyazlı taraftarlar tarafından araştırılıyor. TFF tarafından belirlenen resmi transfer sezonu açıldı ve Beşiktaş transfer gelişmeleri de hız kazanmaya başladı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri futbol severlerin merak konusu oldu. 7 Ocak Beşiktaş  transfer gündeminde birbirinden yıldız isimler bulunuyor. Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi. Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, "Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, Flamengo'ya teklif edildi ancak Brezilya ekibi Adriano'yu istemedi. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli sol bek Adriano için Brezilya'dan transfer iddiası geldi. Coluna do Flamengo sitesinin haberine göre menajerler aracılığıyla Flamengo'ya Adriano teklif edildi. Ancak Flamengo, kendilerine teklif edilen Adriano'yu reddetti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ O İSMİ TRANSFER ETTİ - TIKLA ÖĞREN

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ – 7 OCAK

Beşiktaş'ta Vida'nın alternatifi Zapata
 
VİDA’NIN talipleri her geçen gün artıyor. Fulham, Beşiktaş’a 12 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.
 
Monaco da Hırvat stoperle ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar ise 14 milyon euro seviyelerinde Vida’yı satmayı düşünüyor. Kartal, bir yandan da alternatifler konusunda çalışmaları sürdürüyor. Bu isimlerden biri Milan’ın Kolombiyalı savunmacısı Zapata. Başarılı oyuncu ve kulübü ile görüşmeler sürüyor. 
 
Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'ın istediğini hissettim

 

Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi. Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, "Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİM İÇİN EN GÜZEL ZAMANLARDI"

Hollanda'da kariyerinin en güzel günlerini geçirdiğini söyleyen Fransız stoper, "PSV Eindhoven'da ve Hollanda'da oynamak, kariyerim açısından en güzel zamanlardı. Bir aileye sahip oldum PSV'de. Çok kupalar, çok önemli maçlar kazandık. İyi arkadaşlarım oldu ve sadece takım arkadaşı değil, aynı zamanda gerçek arkadaş oldular bana. Taraftarlara da teşekkürler. Hollanda'da gerçekten harika zaman geçirdim" dedi.

3,5 yıllık sözleşme imzalayan Mirin, yarım sezon için Beşiktaş'tan 600 bin euro alacak ve önümüzdeki üç sezon için de 1 milyon 250 bin euro, 1 milyon 275 bin euro ve 1 milyon 300 bin euro kazanacak.

Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte bonservis bedeli...

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada;

Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.
 
Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
 
Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,
 
uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır. 
 
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
 
Adriano, Flamengo'ya teklif edildi
 
Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, Flamengo'ya teklif edildi ancak Brezilya ekibi Adriano'yu istemedi. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli sol bek Adriano için Brezilya'dan transfer iddiası geldi. Coluna do Flamengo sitesinin haberine göre menajerler aracılığıyla Flamengo'ya Adriano teklif edildi. Ancak Flamengo, kendilerine teklif edilen Adriano'yu reddetti.
 
YAŞI VE MAAŞI ENGEL OLDU
 
Adriano'nun 34 yaşında olmasından dolayı ve maaşını yüksek bulması nedeniyle Flamengo'nun transferi düşünmediği belirtildi.
 
Sene sonunda Beşiktaş ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekipte 18 maça çıktı.
 

 

 

 

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