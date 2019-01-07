7 Ocak Beşiktaş son dakika transfer haberleri, BJK transfer son durum nedir

Beşiktaş transfer haberleri 7 Ocak Cuma BJK son dakika transfer gelişmeleri siyah beyazlı taraftarlar tarafından araştırılıyor. TFF tarafından belirlenen resmi transfer sezonu açıldı ve Beşiktaş transfer gelişmeleri de hız kazanmaya başladı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri futbol severlerin merak konusu oldu. 7 Ocak Beşiktaş transfer gündeminde birbirinden yıldız isimler bulunuyor. Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi. Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, "Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, Flamengo'ya teklif edildi ancak Brezilya ekibi Adriano'yu istemedi. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli sol bek Adriano için Brezilya'dan transfer iddiası geldi. Coluna do Flamengo sitesinin haberine göre menajerler aracılığıyla Flamengo'ya Adriano teklif edildi. Ancak Flamengo, kendilerine teklif edilen Adriano'yu reddetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ – 7 OCAK

Beşiktaş'ta Vida'nın alternatifi Zapata

VİDA’NIN talipleri her geçen gün artıyor. Fulham, Beşiktaş’a 12 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.

Monaco da Hırvat stoperle ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar ise 14 milyon euro seviyelerinde Vida’yı satmayı düşünüyor. Kartal, bir yandan da alternatifler konusunda çalışmaları sürdürüyor. Bu isimlerden biri Milan’ın Kolombiyalı savunmacısı Zapata. Başarılı oyuncu ve kulübü ile görüşmeler sürüyor.

Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'ın istediğini hissettim