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Spor

7 sezon sonra bir ilk! Premier Lig tarihine damga vuran istatistik

Premier Lig'de oynanan Manchester City-Arsenal maçında 7 sezon sonra bir ilk yaşandı. Arsenalli iki yıldız Kai Havertz ve Jurrien Timber maçı isabetli pas yapmadan tamamladı.

23 Eylül 2024 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
7 sezon sonra bir ilk! Premier Lig tarihine damga vuran istatistik
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Premier Lig'deki dev maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılamada Arsenal'in golleri Riccardo Calafiori ve Gabriel'den, Manchester City'nin golleri ise Erling Haaland ve John Stones'tan geldi.

Konuk ekipte Leandro Trossard 45+8'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İSABETLİ PAS OLMADAN MAÇI TAMAMLADILAR

Mücadelenin ikinci yarısını 10 kişi oynayan Arsenal, skoru uzun süre korumayı başarsa da uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Arsenal'da savunma oyuncularından Jurrien Timber ve takımın forveti Kai Havertz, ilginç bir istatistiğe imza attı.

Her iki futbolcu da maçı isabetli pas yapamadan tamamladı. Timber 6, Havertz ise 5 denemede isabet sağlayamadı.

Arsenal'da Kai Havertz 90 dakika sahada kalırken Timber 90+2'de kenara geldi. Havertz, Premier Lig tarihinde son 7 sezonda 90 dakika sahada kalıp isabetli pas yapamayan ilk futbolcu oldu.

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