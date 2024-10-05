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Spor

7 yıl sonra ilk galibiyet! Galatasaray Daikin'den tarihi zafer

Galatasaray Daikin bugün tarihi bir zafere imza attı ve VakıfBank'ı tam 7 yıl sonra mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip rakibini 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. İşte detaylar...

IHA5 Ekim 2024 Cumartesi 15:03 - Güncelleme:
7 yıl sonra ilk galibiyet! Galatasaray Daikin'den tarihi zafer
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Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Caratasu, Katarina Lazovic, Eline Timmerman, Britt Bongaerts, Eylül Akarçeşme (L), (Aslıhan Kılıç, Kalandadze)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Kiera Van Ryk, Markova, Yuan Xinyue, Ayça Aykaç (L), (Cansu Özbay, Bosetti, Kendall Kipp, Deniz Uyanık)

Setler: 25-21, 25-22, 25-15

Süre: 1 saat 20 dakika

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