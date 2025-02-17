74. NBA All-Star kazananı Shaq oldu

ABD'nin San Francisco kentindeki Chase Center'da gerçekleştirilen NBA All-Star organizasyonunun son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı.

Yeni formatıyla 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayan 74. NBA All-Star karşılaşmalarında 40 sayıya ulaşan tarafın galip geldiği hedef skor uygulandı.

Kariyerinde 21. kez All-Star seçilerek kendisine ait rekoru geliştiren LeBron James ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 4 SAYI, 1 RİBAUNT

İlk yarı final müsabakasında Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Kenny Takımı karşılaştı.

Alperen, 2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu oldu.

Karşılaşmayı 41-32 kazanan Chuck Takımı, adını finale yazdırdı. Shai Gilgeous-Alexander 12 sayı, 2 ribaunt, Karl-Anthony Towns 6 sayı, 3 ribaunt ve Victor Wembanyama 6 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Alperen Şengün ise 4 dakika sahada kalarak 4 sayı, 1 ribaunt üretti.

Kenny Takımı'nda ise Evan Mobley, Darius Garland ve Tyler Herro'nun 6'şar sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İKİNCİ YARI FİNALİN GALİBİ SHAQ TAKIMI

Shaq Takımı, ikinci yarı final maçında Candace Takımı'nı 42-35 yendi.

Damian Lillard 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve Stephen Curry 8 sayı, 6 ribauntla takımını galibiyete taşıdı.

Yükselen yıldızlar maçlarının galibi olarak All-Star turnuvasına katılan Candace Takımı'nda ise Ryan Dunn ve Dalton Knecht 8'er sayı attı.

TATUM VE CURRY FİNALDE GALİBİYETİ GETİRDİ

NBA All-Star finali, Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Shaq Takımı arasında oynandı.

Rakibini 41-25 mağlup eden Shaq Takımı, yeni formatta düzenlenen 2025 NBA All-Star maçlarının galibi oldu.

Jayson Tatum 15 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve Stephen Curry 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmayla final mücadelesinde ön plana çıktı.

Chuck Takımı'nda Victor Wembanyama 11 sayı, 3 ribaunt, Karl-Anthony Towns 8 sayı, 4 ribaunt ve Nikola Jokic 2 sayı, 4 ribaunt, 2 asist üretti. Alperen ise finalde 19 saniye süre aldı.

MVP ÖDÜLÜ CURRY'NİN

Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, finaldeki 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmalık performansıyla Stephen Curry kazandı.

İki karşılaşmada 20 sayı, 10 ribaunda ulaşan Curry, 2022'nin ardından NBA All-Star'da ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü.