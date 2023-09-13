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Spor

7.5 milyon euroluk dev gelir! Beşiktaş sponsorlukta sona yaklaştı

Bir süredir stat sponsoru olmadan karşılaşmalara çıkan Beşiktaş, mutlu sona çok yaklaştı. Siyah beyazlı ekibin 7.5 milyon euro net ücrette anlaşma sağladığı şirketi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

Sabah13 Eylül 2023 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
7.5 milyon euroluk dev gelir! Beşiktaş sponsorlukta sona yaklaştı
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Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen stat isim sponsorluğu konusunda sona gelindi.

Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin en geç 1 hafta içerisinde açıklayacağı sponsorluk için anlaştığı bir şirket bulunuyor.

Taraflar arasında yıllığı 7.5 milyon euro (Yaklaşık 220 milyon TL) net ücretten anlaşma sağlandığı belirtilirken, sözleşme süresi ve şartlarının tamamlanmasıyla işin resmiyete döküleceği öğrenildi.

Ayrıca siyah-beyazlı yönetimin Fan Token işine de adım atacağı ve burada yaptığı görüşmelerde ilk etapta 500 milyon liralık bir anlaşmaya doğru ilerlediği belirtildi.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pazartesi katıldığı canlı yayında sponsorluk için şu sözleri kullanmıştı;

"Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak. Biz o işi hallettik. Gecikmesinin de Beşiktaş'a bir zararı yok."

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